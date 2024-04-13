Видео ⟩ В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, шесть человек погибли

В субботу, 13 апреля, австралийская полиция получила информацию о том, что в одном из торговых центров Сиднея "много людей" получили ножевые ранения.
В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Нападавший - если он был один - был застрелен полицейским.
Очевидцы рассказали, что у преступника был "большой клинок".
Нападение произошло в крупном торговом центре Westfield Bondi Junction, который был переполнен покупателями.
После нападения торговый центр был закрыт, а полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.
Нападавшего застрелили полицейские. Ведется поиск его возможных сообщников.
Пока неясно, почему мужчина совершил нападение, полиция проверяет различные версии.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024
Video of Australians fleeing in panic after the Islamist terror attack in Sydney.
Several people stabbed to death.
We don’t have to live like this pic.twitter.com/7pertHlNAq
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!