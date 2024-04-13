Видео ⟩ В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, шесть человек погибли

В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Нападавший - если он был один - был застрелен полицейским.

Очевидцы рассказали, что у преступника был "большой клинок".

Нападение произошло в крупном торговом центре Westfield Bondi Junction, который был переполнен покупателями.

После нападения торговый центр был закрыт, а полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.

Нападавшего застрелили полицейские. Ведется поиск его возможных сообщников.

Пока неясно, почему мужчина совершил нападение, полиция проверяет различные версии.

BREAKING:



Video of Australians fleeing in panic after the Islamist terror attack in Sydney.



Several people stabbed to death.



We don’t have to live like this pic.twitter.com/7pertHlNAq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

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