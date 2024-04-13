В пятницу, 12 апреля, бас-гитаристка самой "горячей" итальянской группы Måneskin Виктория Де Анджелис, она же DJ Victoria, исполнила захватывающий диджей-сет в популярном ночном клубе Риги. Посмотрите фото с бурной вечеринки!

Основное влияние на нее оказала музыка 90-х, переходящая в пульсирующее техно и завершающаяся бразильским фанком. С дерзостью и эстетикой начала 2000-х она смешивает эти влияния так "вкусно", что они превращаются в сверхэнергичный клубный опыт.