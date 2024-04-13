Главнокомандующий ВСУ говорит об обострении на фронте после "выборов" в России

Это связано со значительной активизацией атак российской армии после так называемых президентских "выборов" в России, говорит Сырский на своем Telegram-канале.

"Противник активно атакует наши позиции на Лиманском и Бахмутском направлениях, используя ударные группы при поддержке бронетехники. Этому способствует теплая и сухая погода, которая сделала доступной большую часть открытой местности для танков. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия за счет использования новых бронетанковых подразделений, благодаря чему периодически добивается тактических успехов", - подчеркивает генерал.

Также генерал рассказал, что на Покровском направлении российские войска пытаются прорвать оборону с использованием десятков танков и БМП.

Сырский добавил, что первый день его пребывания в районе операции был посвящен восточному направлению с целью принятия всех необходимых мер для стабилизации ситуации, повышения уровня эффективности украинских войск и нанесения максимального ущерба противнику.

Он подчеркнул, "победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы» можно лишь при условии технического превосходства «в высокотехнологичных видах оружия".

"Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы противника и готовы предпринять адекватные и эффективные действия", - закончил генерал.

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