В Казахстане задержали гражданина России, вербовавшего таджиков для вооруженных конфликтов за рубежом

Полиция Казахстана сообщила в своем Telegram-канале, что гражданин России был задержан в четверг в Алматы, куда он прибыл из Москвы на самолете.

Задержанный находился в международном розыске с сентября 2013 года за "незаконную вербовку граждан Таджикистана и лиц без гражданства для участия в вооруженных подразделениях, конфликтах и военных операциях в третьих странах".

Полиция добавила, что рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного.

Задержание произошло через три недели после теракта в расположенном в Подмосковье концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате которого погибли не менее 143 человек.

Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", и задержанные, которые, как утверждают российские власти, осуществили это нападение, являются гражданами Таджикистана.

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