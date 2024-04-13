Видео ⟩ Правоохранители в засаде часами ждали браконьера и поймали виновника в момент преступления

Работа полицейских началась еще днем, когда о нелегальных орудиях лова в Даугаве сообщил один зоркий прохожий.

При осмотре места выяснилось, что одну из ловушек оставили на берегу, а в воду положили немаркированные сети.

Полицейские устроили засаду и стали ждать, когда браконьер начнет работать.

Начальник управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции Янис Скримс сообщает, что размер штрафа пока неизвестен. Дело для дальнейшего рассмотрения будет передано в Государственную службу окружающей среды, которая примет решение о размере штрафа.

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