Видео ⟩ Правоохранители в засаде часами ждали браконьера и поймали виновника в момент преступления

Правоохранители после многочасового нахождения в засаде поймали одного браконьера, который выложил нелегальные орудия лова в Даугаву и хотел добраться до речной миноги, сообщает передача Degpunktā.
Работа полицейских началась еще днем, когда о нелегальных орудиях лова в Даугаве сообщил один зоркий прохожий.
При осмотре места выяснилось, что одну из ловушек оставили на берегу, а в воду положили немаркированные сети.
Полицейские устроили засаду и стали ждать, когда браконьер начнет работать.
Начальник управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции Янис Скримс сообщает, что размер штрафа пока неизвестен. Дело для дальнейшего рассмотрения будет передано в Государственную службу окружающей среды, которая примет решение о размере штрафа.
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