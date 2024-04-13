Видео ⟩ В Таллинне человек угрожает подорвать себя в многоквартирном доме

"Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение", - рассказал Rus.Postimees очевидец.

Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. Газ в доме перекрыли. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.

"На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских", - передает с места очевидец.

Редакция обратилась за комментарием в полицию, он будет добавлен при первой возможности.

Спецоперация в Таллинне. Фото: Rus.Postimees

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