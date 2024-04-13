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Видео ⟩ В Таллинне человек угрожает подорвать себя в многоквартирном доме

rus.postimees.ee
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Машины скорой помощи на улице Й.Каппели.
Машины скорой помощи на улице Й.Каппели. Фото: Rus.Postimees

По непроверенным данным, в Таллинне, на улице Й.Каппели, агрессивно настроенный мужчина заперся в одной из квартир многоквартирного дома с детьми своей супруги и угрожает их безопасности, сообщает Rus.Postimees.

"Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение", - рассказал Rus.Postimees очевидец.

Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. Газ в доме перекрыли. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.

"На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских", - передает с места очевидец.

Редакция обратилась за комментарием в полицию, он будет добавлен при первой возможности.

Спецоперация в Таллинне.
Спецоперация в Таллинне. Фото: Rus.Postimees

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