Видео ⟩ Политики растрачивали суточные на командировки, признает Госконтроль

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Наряду с противоправно израсходованными средствами при организации спецрейсов бывшего премьера Кришьяниса Кариньша ревизоры Госконтроля обратили внимание еще на один аспект - дополнительные блага, которые доступны государственным должностным лицам.

Один из них - доплаты к суточным командировочным деньгам. Установлено, что, например, в случае с главой правительства они могут составлять до 30% от суммы. Например, если должностное лицо отправляется в командировку в Бельгию или Францию, где установленный размер суточных составляет 60 евро, то дополнительно можно получить еще 18 евро.

Ревизоры за отчетный период пришли к выводу, что доплаты каждый раз получались в максимальном размере без какого-либо обоснования.

Представители Госконтроля подчеркивают, что такая практика уже стала систематической.

"Здесь мы, может быть, уже говорим о таком отношении. Когда спрашивали, получается, что это так работало уже годами", - отметила член совета Госконтроля Инга Вилка.

Видео: сюжет TV3 Ziņas