Совбез ООН обсудит 14 апреля атаку Ирана на Израиль

Израиль на фоне беспрецедентной атаки со стороны Ирана инициировал проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Представитель Совбеза сообщил, что заседание назначено на 22.00 по среднеевропейскому времени (23.00 мск). Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал руководящий орган всемирной организации осудить Иран за "вопиющие нарушения" и объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В письме действующему председателю Совбеза ООН - постпреду Мальты Ванессе Фрейзер Эрдан назвал нападение Ирана "грубейшим нарушением суверенитета Израиля". "Иран сегодня начал прямое нападение на Израиль, выпустив со своей территории более 200 дронов, крылатых и баллистических ракет", что является "серьезной и опасной эскалацией", написал израильский постпред.

Нападение Ирана на Израиль

Израильская армия вечером 13 апреля сообщила об иранской атаке по Израилю с применением БПЛА. Позднее иранские государственные СМИ передали, что подразделения КСИР в рамках масштабной атаки выпустили ракеты по Израилю. Одновременно проиранская группировка "Хезболлах", а также союзные Ирану хуситы в Йемене также обстреляли цели в Израиле.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за приписываемый Израилю удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР. Проиранские группировки в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене после масштабного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября многократно наносили удары по израильским и западным целям. И Иран, и ХАМАС, который США и Евросоюз объявили террористической организацией, ставят своей целью уничтожение государства Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ночного удара Ирана по Израилю призвал к незамедлительному прекращению военных действий". Он выразил "глубочайшую обеспокоенность весьма реальной угрозой катастрофической эскалации во всем регионе".

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