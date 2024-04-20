Как украинские дети учатся в Даугавпилсе?

Сейм Латвии, вероятно, скоро примет законопроект, по которому с нового учебного года украинские дети, которые оказались в Латвии из-за агрессии России против Украины, обязаны будут учиться в основной школе. Украинские онлайн-школы останутся факультативами для сохранения национальной идентичности. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Специалист Управления образования Даугавпилсской городской думы Илзе Онзуле отметила, что в связи с новым законопроектом в школы Даугавпилса поступят еще около 80 украинских детей.
По ее словам, сейчас в школах учатся 73 ребенка из Украины, 48 малышей посещают дошкольные учреждения.
В Daugavpils Valstpilsēta vidusskola учится 31 украинский ребенок. Илмар Зучик, директор школы, рассказал о процессе обучения детей.
"У нас есть ребята, которые учатся как первый, так и второй год. Вначале всем было очень трудно - и детям, и учителям, и родителям, сейчас как-то приспособились.
Конечно, главная проблема - языковая. Обучение идет на латышском языке, и представьте - если ребенок приехал в Даугавпилс и пошел в седьмой класс, как ему учиться? В точных науках могут как-то помочь google-переводчики, а как быть с социальными и гуманитарными науками?
Был очень хороший проект, по которому работали три украинских педагога, они помогали, все переводили на украинский язык. Правда, выяснилось, что не все дети из Украины хорошо знают украинский, их родной язык - русский… Но разобрались. Проект закончился, больше у нас нет таких помощников, к сожалению.
Дети справляются по-разному. Чем младше ученик, тем меньше проблем. Старшим труднее. У нас есть три девятиклассника, два из них второгодники: жили и учились в Резекне, потом приехали в Даугавпилс. В Резекне они в прошлом году не смогли сдать централизованные экзамены, я не уверен в их знаниях и сейчас. С другой стороны, есть одна девочка-десятиклассница, и у нее все хорошо.
Многие дети параллельно занимаются в украинских онлайн-школах, ходят в спортивные и музыкальные кружки. Бывают сильно перегружены, и основная учеба от этого страдает. Бесконечно идти на уступки мы не можем.
Если надо, мы, конечно же, примем новых учеников. Но по опыту учителей знаю: если в классе один-два украинских ребенка, то все нормально. В групповых занятиях им, например, часто помогают одноклассники. Если же таких детей пять и больше (у нас был такой класс), они составляют целую группу, то учителю очень сложно. В таком случае у всех страдают знания.
И надо понимать: школа изо всех сил создает языковую среду. Но дети выходят за порог, и там другая языковая среда", - рассказал Rus.LSM.lv директор школы.
Алексей - один из трех украинских учителей, которые участвовали в школьном проекте и помогали с переводом на украинский язык.
"Мы здесь уже два года живем. Проект помощи латвийским учителям был очень нужен, мы индивидуально с детьми работали. Мой сын Ярослав учится в пятом классе. Никаких проблем в общении со сверстниками нет, он коммуникабельный парень, знает русский язык. На уроках бывает трудно, но мы всей семьей учим латышский язык, я готовлюсь на А2 сдавать. Ярослав старается тоже, полгода у него репетитор - два раза в неделю ходит, я книжки латышские ему в библиотеке беру, и у него, я считаю, уже приличный уровень.
Мой родной язык украинский, мне вначале даже трудно было по-русски говорить. Ярослав в украинской онлайн-школе тоже учится, и я хочу ко всем нашим родителям обратиться: скоро в украинских школах появятся программы, позволяющие изучать только украинский язык, литературу и историю, в том числе историю культуры. А по всем остальным предметам Украина признает латвийское образование - это нормальное европейское образование.
Мы приехали из Старобельского района Луганской области. Я не знаю, как долго мы пробудем в Латвии, но латышский язык нужно обязательно учить, к тому же полно возможностей. Если бы в Украину приехал латыш, прожил бы там два года и ни слова не знал бы по-украински, я бы этого не понял", -поделился Алексей.
Специалист Управления образования Даугавпилсской городской думы Илзе Онзуле отметила, что в разговорах с украинскими беженцами некоторые ей говорили, что "выбрали Даугавпилс, потому что это русский город".
"Их нетрудно понять. Но эта же "русскость" и создает детям проблемы в освоении латышского языка. Школы могут влиять на свою внутреннюю среду, городскую среду они изменить не в силах", - добавила Илзе Онзуле.
"Я верю в "сарафанное радио" - на встречах с родителями прошу рассказать родителям тех детей, которые учатся сейчас только в онлайн-школах Украины, о предстоящих изменениях. Украинцы ведь общаются друг с другом и в чатах, и вживую. Стараюсь убедить: надо налегать на латышский - и детям, и взрослым. Даю номера телефонов, по которым можно записаться на курсы, подсказываю разные организации, где можно в неформальной обстановке улучшать языковые навыки. Впереди лето, и было бы здорово, если бы украинские дети провели его в лагерях и старались бы общаться на латышском. Пример родителей тоже очень важен. Вместе все трудности преодолимы", - считает Онзуле.
В беседе с Rus.LSM руководитель Управления образования Марина Исупова отметила, что уверена в профессионализме учителей.
"Родители ко мне не идут, все вопросы решают на местах. Я недавно в школе с одной девочкой разговаривала. Естественно, по-латышски. Мне потом учительница сказала, что девочка из Украины. У меня дух захватило -практически свободное владение языком. Выучила за два года. Все от мотивации зависит", - поделилась Марина Исупова
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