Как украинские дети учатся в Даугавпилсе?

Дети справляются по-разному. Чем младше ученик, тем меньше проблем. Старшим труднее. У нас есть три девятиклассника, два из них второгодники: жили и учились в Резекне, потом приехали в Даугавпилс. В Резекне они в прошлом году не смогли сдать централизованные экзамены, я не уверен в их знаниях и сейчас. С другой стороны, есть одна девочка-десятиклассница, и у нее все хорошо.

Многие дети параллельно занимаются в украинских онлайн-школах, ходят в спортивные и музыкальные кружки. Бывают сильно перегружены, и основная учеба от этого страдает. Бесконечно идти на уступки мы не можем.

Если надо, мы, конечно же, примем новых учеников. Но по опыту учителей знаю: если в классе один-два украинских ребенка, то все нормально. В групповых занятиях им, например, часто помогают одноклассники. Если же таких детей пять и больше (у нас был такой класс), они составляют целую группу, то учителю очень сложно. В таком случае у всех страдают знания.

И надо понимать: школа изо всех сил создает языковую среду. Но дети выходят за порог, и там другая языковая среда", - рассказал Rus.LSM.lv директор школы.

Алексей - один из трех украинских учителей, которые участвовали в школьном проекте и помогали с переводом на украинский язык.