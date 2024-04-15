Просчет Ирана, триумф Израиля? Как израильтянам удалось сбить почти все иранские дроны и ракеты и что теперь будет на Ближнем Востоке

Что касается гражданского населения, на данный момент известно только о раненой девочке.

Обломки ракеты, которые, по данным Израиля, ранили девочку возле города Арада в Иудейской пустыне Фото: Reuters

Этот налет был похож на удары российской армии по Украине. Он был массированным, в нем применялись разные средства, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это делается для того, чтобы ПВО имела дело с максимально разными целями. Иран является ближайшим союзником России, и, вероятно, изучал опыт этих ударов.

В самых крупных российских ударах по Украине участвовали более 100 дронов и ракет. В налете 29 декабря, как утверждали ВСУ, их было 158 единиц, и сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов. Массированный налет разнородных средств в результате «перегрузил» украинскую ПВО, и отразить его на 100% не удалось.

Столь большое число дронов и ракет, которые использовал Иран для удара по Израилю, также должно было перегрузить систему израильской противовоздушной обороны.

Но в случае с Израилем ситуация была иной. На протяжении двух недель, иранские спикеры разного уровня предупреждали о готовящемся ответе. Это дало Израилю и его союзникам время подготовиться и разместить дополнительные средства борьбы с воздушными целями, включая эсминцы.

Ракеты и дроны, запущенные с территории Ирана, должны были пролететь большое расстояние до цели. Они должны были перелететь через территории нескольких стран, прежде чем достигнуть Израиля.

Дальность действия ракет Ирана Фото: BBC