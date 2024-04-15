Резня в Сиднее: напавший на посетителей в торговом центре убил дочь миллионера

Пять женщин и один мужчина были убиты, последний, вероятно, был охранником, который пытался остановить нападавшего с ножом.

Полиция заявила, что пока еще расследует мотив нападения.

Среди убитых женщин была 25-летняя Доун Синглтон. Одной из жертв была 38-летняя Эшлия Гуд, чей ребенок также получил ножевое ранение и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Уже сообщалось, что нападение произошло в крупном торговом центре Westfield Bondi Junction, который, как и обычно в субботний день, был переполнен покупателями.

Нападавший действовал в одиночку и был застрелен сотрудницей полиции.

Ранее появлялись сообщения о том, что нападавших могло быть двое.

Полиция не установила личность преступника, и информации о мотиве пока нет, однако не исключается вероятность теракта.

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