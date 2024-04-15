На пост министра иностранных дел выдвинута кандидатура дипломата Браже

Еще в начале апреля премьер-министр заявила СМИ, что беспартийного кандидата на пост министра иностранных дел не будет, так как внутри партии достаточно сильные кандидаты. На вопрос, почему все же выбран кандидат вне партии, Силиня ответила, что в "Новом Единстве" сейчас есть сильные люди, работающие в сфере иностранных дел, приведя в качестве примеров Сандру Калниете, баллотирующуюся на выборы в Европарламент, и Занду Калниню-Лукашевицу, которая работает в Сейме и избрана в комитет парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу. При этом Латвии на всех уровнях нужны сильные люди, которые могут работать по вопросам внешней политики, уверена Силиня.

"Потерять нашу международную роль в комитете ПАСЕ не было бы правильным шагом. Наша задача в сфере иностранных дел - поиск союзников. Мы сейчас имеем громкий голос в вопросах по России, и нам нужны сильные союзники. Нам нужны сильные люди как на уровне Сейма, Европарламента, правительства, так и в канцелярии президента, способные работать по вопросам внешней политики, а также на международном уровне. Добавить в команду человека, который своим опытом может дать еще больше этой сфере - большой вклад и для нас как для правительства, и для Латвии", - сказала Силиня.

Браже была неофициально упомянута в качестве наиболее вероятного кандидата на этот пост сразу же после того, как о своей отставке объявил прежний министр Кришьянис Кариньш.

Упоминались и другие кандидаты из рядов "Нового Единства": бывший парламентский секретарь МИД Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гирт Валдис Кристовскис и другие, но по разным причинам они не считались реальными претендентами на пост министра иностранных дел.

Фракции Сейма выразили желание встретиться с будущим кандидатом на пост министра иностранных дел. Традиционно с будущим министром иностранных дел беседует и президент страны.

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