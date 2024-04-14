Кариньш рассказал, о чем он жалеет в скандале со спецрейсами

На этой неделе Государственный контроль опубликовал результаты проверки, и они оказались разрушительными. Специальные рейсы обошлись до 8 раз дороже, чем если бы делегация премьер-министра летала коммерческими рейсами бизнес-класса. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за Covid-19, был отменен в 2022 году, но полеты на спецрейсах продолжились.

Nekā personīga: Есть ли что-нибудь, о чем вы сожалеете по поводу специальных рейсов? Что-либо?

- Я сожалею, что разговор пошел абсолютно не о сути вещей.

Nekā personīga: Не чувствуете ли вы некоторую ответственность за людей, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за то, что не организовали эту процедуру закупок. Но они полагались на ваше руководство.

- Я так же, как и любой премьер-министр... вы полагаетесь на структуру. Вы полагаетесь на то, что каждый знает свою работу и свои обязанности. Сделал ли кто-то в этой цепочке что-то не в соответствии с требованиями, я не знаю, но предполагаю, что такая вероятность есть.