Кариньш рассказал, о чем он жалеет в скандале со спецрейсами

Это была последняя рабочая неделя министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. Выявившиеся факты о возможной растрате государственных денег, когда он в качестве премьер-министра летал в командировки на частном самолете, стоили ему должности. Кариньш уже давно в политике и занимает ту или иную должность уже почти 22 года. Госконтроль, проверявший историю с полетами, называет это отрывом команды премьер-министра от экономической реальности Латвии, сообщает программа Nekā personīga.
Соратники Кришьяниса Кариньша один за другим дистанцируются от него. Политическая эра Кариньша в Латвии закончилась, но его политическая карьера еще точно не закончена.
Кришьянис Кариньш родился в США в семье латышей в изгнании. Учился как в Америке, так и в Мюнстерской латышской гимназии, где одним из его учителей был Эгил Левитс, будущий президент Латвии. Он получил степень доктора лингвистики в Пенсильванском университете. Участвовал в общественной и политической жизни латышской общины в США, например, в демонстрациях 14 июня у посольства Советского Союза в Вашингтоне.
Кариньш переехал жить в Латвию в середине 1990-х годов. Здесь была основана компания Lāču ledus. Первоначальный бизнес-план по продаже льда в Латвии провалился.
Больший доход Кариньш получал от своей деятельности в сфере недвижимости. Сделка с бывшим зданием кинотеатра в центре Риги (улица Сколас, 2), которое изначально принадлежало Кариньшу, а затем долгое время управлялось его супругой, неоднократно становилась предметом расследования.
Имущество было передано в уставный капитал предприятия, которым управляла Анда Кариня, и продано вместе с ним. Хотя компания жены Кариньша незадолго до своего основания получила многомиллионные кредиты от двух офшорных компаний, Кариньш подчеркнул, что все налоги были уплачены и его жена не использовала в сделке офшорные компании.
Позже Анда Кариня купила пятиэтажное здание на улице Тербатас (ул. Тербатас, 13). Данные Земельной книги показывают, что сумма сделки составила 3,3 миллиона, кредит для покупки не требовался.
Политическая карьера Кришьяниса Кариньша началась в партии "Новое время". Он присоединился к Эйнару Репше в 2002 году и был одним из основателей партии.
Кариньш был избран в Сейм, где был председателем фракции "Новое время". В качестве министра экономики он работал в первом правительстве Айгара Калвитиса, возглавляемом "Народной партией", самым большим конкурентом "Нового времени".
В это время Кариньш ввязался в конфликт с мэром Вентспилса Айваром Лембергсом по так называемому делу Гринберга.
В 2006 году также стало известно, что экономическая полиция возбудила уголовное дело за возможные нарушения при распределении европейских денег. Министр экономики Кариньш принял решение относительно полиграфического предприятия S&G, которое позволило предприятию получить более миллиона латов, хотя Латвийское агентство инвестиций и развития отклонило заявку коммерсанта.
Кришьянис Кариньш ушел из правительства и провел 3 года в оппозиции. Уголовное дело было прекращено. Тем временем в "Новом времени" возникли разногласия и Криньша избрали лидером партии вместо Репше. Однако это не спасло партию, она раскололась.
В 2009 году Кариньш был избран в Европарламент по списку "Нового времени". Он получил поддержку избирателей на выборах 2014 года уже как представитель партии-преемника "Нового времени" - "Единства".
В Европе Кариньш стал координатором ряда важных законопроектов. Международная неправительственная организация Vote Watch назвала Кариньша одним из самых влиятельных депутатов Европарламента. После 10 лет, проведенных в Европе, его пригласил обратно в Латвию новый лидер партии Арвил Ашераденс. Перед выборами в 13-й Сейм Кариньш стал председателем правления партийного объединения "Новое Единство" и кандидатом на пост премьер-министра.
Кариньш был назначен премьер-министром президентом Раймондом Вейонисом. И Сейм утвердил его на пост в январе 2019 года.
Во время его первого правительства внешний долг страны увеличился. Разрыв между двумя соседними балтийскими странами не уменьшился. Кариньш назвал внезапные кризисы, с которыми пришлось столкнуться его правительству, причиной отсрочки важных реформ.
Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле придерживается иного мнения и обвиняет Кариньша в отсутствии твердого руководства. У Кариньша случился конфликт с Винькеле. Позже бывшему министру здравоохранения предъявили обвинения в связи с закупкой вакцин. Суд первой инстанции оправдал Винькеле.
Премьер-министр Кариньш также стал избегать тех передач, в которых предполагалось обсудить ответственность премьер-министра за решения правительства или узнать мнение о важных для общества событиях и изменениях. Премьер-министр долгое время не приходил на дискуссионную программу Kas notiek Latvijā.
Хотя последние выборы в Сейм принесли "Новому Единству" лучшие результаты, чем четыре года назад, а сам Кариньш занял второе место по количеству положительных голосов среди всех депутатов 14-го Сейма, второе правительство Кариньша просуществовало недолго, и была сформирована новая коалиция.
А Кариньшу пришлось довольствоваться должностью министра иностранных дел в правительстве Эвики Силини.
Политические обозреватели, однако, полагали, что это только на время, поскольку дальнейшие карьерные планы Кариньша связаны с европейскими структурами.
Так было до осени прошлого года, когда Latvijas Avīze раскрыла информацию: премьер-министр Кариньш в зарубежных деловых поездках в большинстве случаев пользовался частными авиарейсами. Расследование журналистов длилось несколько месяцев, однако полную информацию Госканцелярия не предоставила.
На этой неделе Государственный контроль опубликовал результаты проверки, и они оказались разрушительными. Специальные рейсы обошлись до 8 раз дороже, чем если бы делегация премьер-министра летала коммерческими рейсами бизнес-класса. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за Covid-19, был отменен в 2022 году, но полеты на спецрейсах продолжились.
Nekā personīga: Есть ли что-нибудь, о чем вы сожалеете по поводу специальных рейсов? Что-либо?
- Я сожалею, что разговор пошел абсолютно не о сути вещей.
Nekā personīga: Не чувствуете ли вы некоторую ответственность за людей, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за то, что не организовали эту процедуру закупок. Но они полагались на ваше руководство.
- Я так же, как и любой премьер-министр... вы полагаетесь на структуру. Вы полагаетесь на то, что каждый знает свою работу и свои обязанности. Сделал ли кто-то в этой цепочке что-то не в соответствии с требованиями, я не знаю, но предполагаю, что такая вероятность есть.
Команда премьер-министра не оценивала равноценные рейсы, хотя регулярные рейсы чаще всего были доступны с разницей в несколько часов. За три года было неоправданно потрачено полмиллиона евро.
В восьми командировках решение об использовании спецрейсов было незаконным. Был возбужден уголовный процесс, после которого Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел.
Счета за специальные рейсы оплатил отстраненный от должности директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
Хотя на этот раз политическое объединение не стоит за Кариньша стеной, оно осознает его популярность, и Кариньш по-прежнему остается вторым номером "Нового Единства" на предстоящих в июне выборах в Европарламент, сообщает программа.
И пока рано делать выводы о том, останутся ли частные деловые поездки вписаны в биографию политика Кариньша и каким образом.
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