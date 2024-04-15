Предполагается, что утром фон дер Ляйен посетит Рижский университет им. Страдиня, где встретится со студентами. Позже она отправится в Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, который сосредоточен на борьбе с дезинформацией и поддерживает потенциал стратегической коммуникации НАТО.

Днем президент Еврокомиссии встретится с кандидатами в депутаты Европарламента от "Нового Единства", возложит цветы к памятнику Свободы, встретится с организациями по защите прав женщин, такими как "Центр Marta" и "Новатор", а также с молодежной организацией "Нового Единства".

В завершение визита фон дер Ляйен посетит завод производителя дронов SIA Edge Autonomy, чтобы обсудить с его работниками и руководителями усилия по укреплению оборонно-промышленной базы ЕС.

Во время визита к фон дер Лейен присоединятся премьер-министр Эвика Силиня и вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который баллотируется на выборах в Европарламент под 1-м номером в списке "Нового Единства".

Христианско-демократическая партия Германии, которую представляет фон дер Ляйен, и "Новое Единство" входят в Европейскую народную партию.

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