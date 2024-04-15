"Любимая, с твоим днем!": как Галкин и другие звезды поздравляют Аллу Пугачеву

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Рассказываем, как ее поздравляют звездные коллеги и родные.
Накануне юбилея Алла Пугачева выпустила новую песню о любви "Я плачу". Как сообщает "Медуза", слова и музыку написал Леонид Агутин. "Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь", - звучат слова в проникновенной песне. Как пишет "Медуза", песня была записана пять лет назад к 50-летию Агутина, однако из-за болезни Пугачева не смогла выступить.
Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова говорит, что 15 апреля должен выйти еще один новый сингл певицы.
Супруг Примадонны Максим Галкин в Instagram написал нежное "Любимая, с твоим днём!".
А Кристина Орбакайте поздравила свою именитую маму, выложив нарезку видео с моментами их жизни.
Многочисленные коллеги по цеху, продюсеры, композиторы, певцы и просто поклонники поздравили Пугачеву с юбилеем в различных соцсетях и опубликовали снимки и видео разных лет. Среди них Макс Покровский, Данила Козловский и многие другие.
"С Днём Рождения! Как хорошо, что Вы есть!" - написал лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский.
А BBC посвятили певице огромную статью, подчеркнув, что она всегда была "слишком свободной". "Многое из того, что есть в ее творчестве - это золотой фонд песен на русском языке, они вечны, их будут петь и возвращаться к ним во многом как раз потому, что они далеки от политического контекста", - заявил музыкальный критик Денис Бояринов.
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