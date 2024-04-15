"Любимая, с твоим днем!": как Галкин и другие звезды поздравляют Аллу Пугачеву

А BBC посвятили певице огромную статью, подчеркнув, что она всегда была "слишком свободной". "Многое из того, что есть в ее творчестве - это золотой фонд песен на русском языке, они вечны, их будут петь и возвращаться к ним во многом как раз потому, что они далеки от политического контекста", - заявил музыкальный критик Денис Бояринов.