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Браже обдумывает предложение о вступлении в партию "Новое Единство"

rus.tvnet.lv/LETA
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Заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже
Заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже Фото: Paula Čurkste/LETA

Дипломат Байба Браже, выдвинутая на пост министра иностранных дел, еще не решила, будет ли она присоединяться к партийному объединению "Новое Единство", которое выдвинуло ее на пост министра.

Браже сказала, что никогда не была членом какой-либо партии, но премьер-министр Эвика Силиня, выдвинув ее на пост министра иностранных дел, задала ей "этот серьезный, важный вопрос" о присоединении к политической силе, которую представляет премьер-министр.

В настоящее время Браже серьезно обдумывает этот вопрос, но пока не приняла решение.

Силиня сообщила, что Браже предложили занять должность в конце прошлой недели.

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