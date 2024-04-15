Браже обдумывает предложение о вступлении в партию "Новое Единство"

Дипломат Байба Браже, выдвинутая на пост министра иностранных дел, еще не решила, будет ли она присоединяться к партийному объединению "Новое Единство", которое выдвинуло ее на пост министра.
Браже сказала, что никогда не была членом какой-либо партии, но премьер-министр Эвика Силиня, выдвинув ее на пост министра иностранных дел, задала ей "этот серьезный, важный вопрос" о присоединении к политической силе, которую представляет премьер-министр.
В настоящее время Браже серьезно обдумывает этот вопрос, но пока не приняла решение.
Силиня сообщила, что Браже предложили занять должность в конце прошлой недели.
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