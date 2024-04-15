Браже обдумывает предложение о вступлении в партию "Новое Единство"

Браже сказала, что никогда не была членом какой-либо партии, но премьер-министр Эвика Силиня, выдвинув ее на пост министра иностранных дел, задала ей "этот серьезный, важный вопрос" о присоединении к политической силе, которую представляет премьер-министр.