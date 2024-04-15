LIZDA: в наибольшей степени от предложения министерства пострадают учителя общего образования

Ванага сказала, что Министерство образования и науки (IZM) направило партнерам свое предложение о том, как сбалансировать рабочую нагрузку. Предложение затрагивает около 50 тысяч педагогов, и все они находятся в невыгодном положении из-за этого предложения.

Она подчеркнула, что в наибольшей степени от предложения министерства пострадают учителя общеобразовательных школ, педагоги профессионального и специального образования. Ванага пояснила, что в нынешнем предложении министерства речь идет о том, что

придется работать больше, а стоимость часа упадет.

Уже сообщалось, что пикет педагогов, организуемый Латвийским профсоюзом работников образования и науки, запланирован на 21 мая в 11:00 у здания правительства.

LIZDA в очередной раз заявляет, что акцию протеста могут предотвратить принятые поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие продолжение работы по балансировке рабочей нагрузки педагогов для всех групп педагогов. Это означает, что педагогам должно быть сокращено количество контактных часов и предусмотрено больше времени на выполнение других обязанностей.

Желаемое распределение нагрузки различно для каждой группы педагогов. Например, учителям общего образования следовало бы установить распределение нагрузки 60:40.

У LIZDA и Министерства образования и науки уже давно разные взгляды на балансировку нагрузки педагогов. По мнению руководства министерства, конфликт возник из-за разного видения будущей работы. IZM уверено, что существует несколько возможных решений, причем необходимо учитывать взгляды нескольких сторон, а не только LIZDA и IZM.

Министерство образования и науки также планирует обновить руководящие принципы по балансировке нагрузки, чтобы четко оговорить, какие обязанности нужно оплачивать.

Как сообщалось, LIZDA и IZM должны были договориться о модели балансировки нагрузки педагогов еще в мае прошлого года.

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