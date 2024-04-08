Педагоги могут выйти на акции протеста во второй половине мая

Профсоюз также обеспокоен возможным почасовым снижением стоимости. Ванага ссылается на прошлый учебный семестр, когда при расчетах сбалансированных часов использовалась наименьшая ставка заработной платы. Поэтому в ряде самоуправлений не хватило выделенных целевых дотаций, чтобы обеспечить рост зарплат педагогов и ввести балансировку нагрузки.

LIZDA по-прежнему не согласен с предложением МОН о дальнейшей балансировке рабочей нагрузки педагогов. Поэтому профсоюз решил провести пикет педагогов и обратиться в суд.

В то же время для нескольких групп педагогов, например, для персонала поддержки, не следует устанавливать единую пропорцию нагрузки. Порядок определения состава нагрузки следовало бы оговаривать на муниципальном уровне или индивидуально в учебном заведении исходя из потребностей.

У LIZDA и МОН на протяжении длительного времени сохраняется разное мнение о способах балансировки нагрузки педагогов. В министерстве уверены, что возможны различные решения, при этом необходимо учитывать мнение по вопросу разных сторон, а не только МОН и LIZDA.

МОН также планирует обновить руководящие принципы по балансировке нагрузки, чтобы четко оговорить, какие обязанности нужно оплачивать.

Как сообщалось, LIZDA и МОН должны были договориться о модели балансировки нагрузки педагогов еще в мае прошлого года.

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