Педагоги могут выйти на акции протеста во второй половине мая

Пикет педагогов, организуемый Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), запланирован на 21 мая в 11:00 часов у здания правительства, сообщила агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.
LIZDA в очередной раз заявляет, что акцию протеста могут предотвратить принятые поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие продолжение работы по балансировке рабочей нагрузки педагогов для всех групп педагогов. Это означает, что педагогам должно быть сокращено количество контактных часов и предусмотрено больше времени на выполнение других обязанностей.
Желаемое распределение нагрузки различно для каждой группы педагогов. Например, учителям общего образования следовало бы установить распределение нагрузки "60:40".
Несмотря на то, что профсоюз готов идти на компромиссы, он "категорически не согласен" с предложением Министерства образования и науки (МОН) перейти на 40-часовую неделю в качестве полной ставки педагога. Ванага объясняет такую позицию прежним опытом, когда у учителей сократились доходы при увеличении количества часов в неделю.
Поэтому профсоюз предлагает оставить в силе 36-часовую рабочую неделю.
Профсоюз беспокоится, что при смене методики педагогу либо не будет оплачена работа в перерывах, либо не будет оплачиваться большинство обязанностей. А это, в свою очередь, вызовет еще большую нехватку педагогов, уверена Ванага.
Профсоюз также обеспокоен возможным почасовым снижением стоимости. Ванага ссылается на прошлый учебный семестр, когда при расчетах сбалансированных часов использовалась наименьшая ставка заработной платы. Поэтому в ряде самоуправлений не хватило выделенных целевых дотаций, чтобы обеспечить рост зарплат педагогов и ввести балансировку нагрузки.
LIZDA по-прежнему не согласен с предложением МОН о дальнейшей балансировке рабочей нагрузки педагогов. Поэтому профсоюз решил провести пикет педагогов и обратиться в суд.
В то же время для нескольких групп педагогов, например, для персонала поддержки, не следует устанавливать единую пропорцию нагрузки. Порядок определения состава нагрузки следовало бы оговаривать на муниципальном уровне или индивидуально в учебном заведении исходя из потребностей.
У LIZDA и МОН на протяжении длительного времени сохраняется разное мнение о способах балансировки нагрузки педагогов. В министерстве уверены, что возможны различные решения, при этом необходимо учитывать мнение по вопросу разных сторон, а не только МОН и LIZDA.
МОН также планирует обновить руководящие принципы по балансировке нагрузки, чтобы четко оговорить, какие обязанности нужно оплачивать.
Как сообщалось, LIZDA и МОН должны были договориться о модели балансировки нагрузки педагогов еще в мае прошлого года.
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