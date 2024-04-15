Комиссии парламентов стран Балтии осудили атаки Ирана на Израиль

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, председатель комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Рихард Колс и председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис выступили с совместным заявлением, в котором жестко осуждают недавние атаки Ирана на Израиль и призывают к введению масштабных санкций против Ирана.
В заявлении руководители комиссий по иностранным делам отмечают, что утром в воскресенье, 14 апреля, Иран со своими пособниками, действующими из Йемена, Сирии и Ирака, совершил беспрецедентную воздушную атаку на Израиль, и подчеркивают, что подобная деятельность является грубым нарушением как норм международного права, так и основополагающих принципов Устава ООН и представляет собой серьезную угрозу глобальному миру и безопасности.
В заявлении указывается, что агрессивная позиция Ирана, подкрепляемая его многолетней поддержкой терроризма через посреднические организации, наделяет его ведущей ролью в поддержании нестабильности в регионе и международной террористической деятельности. "Несмотря на противоположные заявления Ирана, историческая поддержка, которую государство оказывает группировкам, совершающим направленные против Израиля террористические акты, опровергает все заверения о неагрессивности. Результатом подобных враждебных действий являются лишь дальнейшая дестабилизация на Ближнем Востоке и усиление угрозы для глобальной безопасности", - отмечают руководители комиссий.
В заявлении подчеркивается, что крайне важна единая и незамедлительная реакция международной общественности на эти провокации. "Деятельность Ирана, являющаяся частью более широкой агрессивной модели поведения, подчеркивает его центральную роль в новой "оси зла" наряду с Россией. Этот союз представляет собой серьезную и возрастающую угрозу для всемирной безопасности, систематически ослабляя суверенитет государств и стабильность международного порядка", - говорится в заявлении.
Председатели комиссий по иностранным делам призывают ввести против Ирана обширные санкции, в том числе объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. "Это необходимо сделать, так как Иран продолжает поддерживать террористическую деятельность и принимает участие в прямых агрессивных действиях, направленных против суверенных государств. Недавние нападения демонстрируют, что стратегический потенциал Ирана, в т. ч. его стремления в ядерной сфере, имеют критическое значение, и подчеркивают необходимость срочных и решительных ответных мер", - говорится в заявлении.
Председатели комиссий подтверждают свою приверженность сохранению глобальной безопасности и предотвращению дальнейшей эскалации в регионе Ближнего Востока и подчеркивают необходимость в согласованной и жесткой реакции мировой общественности в связи с сотрудничеством Ирана и различных группировок в целях продолжения дестабилизации и террористической деятельности.
Авторы заявления выражают солидарность с народом Израиля и со всеми, кто стремится к миру и стабильности в противовес терроризму и агрессии. Также они призывают демократические государства всего мира твердо стоять на своих позициях и проявлять единство в своей решимости защищать принципы свободы, справедливости и верховенства права.
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