Комиссии парламентов стран Балтии осудили атаки Ирана на Израиль

Председатели комиссий по иностранным делам призывают ввести против Ирана обширные санкции, в том числе объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. "Это необходимо сделать, так как Иран продолжает поддерживать террористическую деятельность и принимает участие в прямых агрессивных действиях, направленных против суверенных государств. Недавние нападения демонстрируют, что стратегический потенциал Ирана, в т. ч. его стремления в ядерной сфере, имеют критическое значение, и подчеркивают необходимость срочных и решительных ответных мер", - говорится в заявлении.

Председатели комиссий подтверждают свою приверженность сохранению глобальной безопасности и предотвращению дальнейшей эскалации в регионе Ближнего Востока и подчеркивают необходимость в согласованной и жесткой реакции мировой общественности в связи с сотрудничеством Ирана и различных группировок в целях продолжения дестабилизации и террористической деятельности.

Авторы заявления выражают солидарность с народом Израиля и со всеми, кто стремится к миру и стабильности в противовес терроризму и агрессии. Также они призывают демократические государства всего мира твердо стоять на своих позициях и проявлять единство в своей решимости защищать принципы свободы, справедливости и верховенства права.

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