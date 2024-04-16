До конца мая несколько улиц в Иманте будут закрыты для движения транспорта

Во время работ по расширению сетей водоснабжения и канализации в Иманте с сегодняшнего дня и до 27 мая будет закрыто движение на нескольких улицах, сообщили в Рижской думе.
Движение будет закрыто на улицах 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия и 4-я линия в Иманте. Работы будут проводиться поэтапно.
Работникам поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств жителей и предприятий к месту проживания или работ, а также оперативное движение транспорта.
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