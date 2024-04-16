Вт, 16.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

До конца мая несколько улиц в Иманте будут закрыты для движения транспорта

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Shutterstock

Во время работ по расширению сетей водоснабжения и канализации в Иманте с сегодняшнего дня и до 27 мая будет закрыто движение на нескольких улицах, сообщили в Рижской думе. 

Движение будет закрыто на улицах 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия и 4-я линия в Иманте. Работы будут проводиться поэтапно.

Работникам поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств жителей и предприятий к месту проживания или работ, а также оперативное движение транспорта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх