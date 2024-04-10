Рижская дума объявила конкурс на содержание улиц на сумму 210 млн евро

Предложения претенденты могут подавать до 14 мая.

Закупка состоит из четырех лотов, и по каждому будет заключен отдельный договор с предприятием, отвечающим требованиям и предложившим наиболее экономически выгодные условия.

В целях повышения конкуренции число заявок претендентов ограничено двумя лотами, и договор будет заключен максимум на два лота.

Максимальная общая стоимость договоров по всем четырем лотам составит 210 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Процедура закупки предусматривает содержание улиц в четырех районах столицы - на левом берегу Даугавы (63,67 млн евро), на правом берегу Даугавы в Центральном районе и Латгальском предместье (53,429 млн евро), на правом берегу Даугавы в Зиемельском районе и Видземском предместье (47,768 млн евро), а также содержание мостов, путепроводов и пешеходных туннелей (45,133 млн евро).

Договоры о содержании улиц планируется заключить на срок до 5 лет.

В настоящее время обслуживанием рижских улиц занимаются общества предприятий Daugavas labā krasta izturētājs, в которое входят SIA Eco Baltia vide, SIA Rīgas tilti и AS Ceļu pārvalde, и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которое входят SIA Rīgas tilti, AS Ceļu pārvalde и SIA Roadeks.

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