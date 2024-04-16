ВИДЕО ⟩ 9-летняя штангистка удивила пользователей соцсетей, подняв штангу в три раза тяжелее нее

"Самая молодая и сильная индианка", - говорится в подписи к видео, на котором Аршиа поднимает штангу весом в 75 килограммов, что в три раза превышает ее собственный вес.

Предыдущий рекорд девочки по поднятию веса составлял 60 килограммов. Она добилась этого в возрасте 8 лет, также установив новый рекорд Азии.

Юная штангистка покорила мир, демонстрируя свою невероятную силу. Она регулярно публикует видеоролики, которыми восхищаются более 740 тысяч ее подписчиков в Instagram.

О впечатляющих достижениях Госвами в тяжелой атлетике заговорили в 2021 году, когда она установила рекорд как самый молодой человек в Индии, поднимавший штангу весом в 45 килограммов. С тех пор она завоевала мир тяжелой атлетики, выиграв несколько соревнований и получив спонсорство от двух ведущих фитнес-брендов Индии.

Однако Аршиа не является единственной девочкой, которая в столь юном возрасте способна поднимать такие тяжести. В 2022 году 9-летней канадке Авроре ван Ульфт удалось поднять 110 килограммов, что более чем в три раза превышает ее собственный вес.

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