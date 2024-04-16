С 12 по 14 апреля, а также с 19 по 21 апреля в одном из самых солнечных штатов США - в Калифорнии - проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который собирает около 300 тысяч посетителей. Это мероприятие официально открывает сезон летних фестивалей, которые также популярны и у нас. Вот самые яркие события первых дней Coachella.
Неожиданные гости
Главными артистами этого года стали Лана Дель Рей (Lana Del Rey), Tyler, The Creator и Doja Cat. Не обошлось и без приятных сюрпризов.
Например, в первый день фестиваля к Лане Дель Рей на сцену вышла певица Билли Айлиш. Обе исполнили песню Video Games, а также лирический хит Айлиш Ocean Eyes.
Выступление артисток стало вирусным хитом в TikTok.