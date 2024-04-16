С 12 по 14 апреля, а также с 19 по 21 апреля в одном из самых солнечных штатов США - в Калифорнии - проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который собирает около 300 тысяч посетителей. Это мероприятие официально открывает сезон летних фестивалей, которые также популярны и у нас. Вот самые яркие события первых дней Coachella.