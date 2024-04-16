Шольц поговорит с Си Цзиньпином о "справедливом мире" в Украине

Во вторник, 16 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поговорит с президентом Китая Си Цзиньпином о "справедливом мире" в Украине.
Bei meinem Treffen mit Staatspräsident Xi geht es auch darum, wie wir mehr zu einem gerechten Frieden in der Ukraine beitragen können.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 16, 2024
Es ist gut, dass es seit meinem letzten China-Besuch einen intensiven Austausch zwischen unseren Regierungen gibt. Wir haben viele Themen. pic.twitter.com/Dij3qAzZuR
"Моя встреча с президентом Си также будет сосредоточена на том, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине", - сказал Шольц в соцсети X, добавив, что со времени его последнего визита в Китай произошел "интенсивный диалог и обмен идеями" между двумя правительствами.
Визит Шольца в Китай начался в воскресенье, 14 апреля, и завершится во вторник. Это второй визит Шольца в Китай с тех пор, как он занял пост канцлера.
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