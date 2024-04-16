Шольц поговорит с Си Цзиньпином о "справедливом мире" в Украине

"Моя встреча с президентом Си также будет сосредоточена на том, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине", - сказал Шольц в соцсети X, добавив, что со времени его последнего визита в Китай произошел "интенсивный диалог и обмен идеями" между двумя правительствами.