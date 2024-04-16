Украина заявила об уничтожении российской радиолокационной станции

"Теперь у российской армии на одну модернизированную систему "Небо-У" меньше. Она помогала противнику выявлять украинские средства поражения и поддерживала бомбардировщики, атаковавшие украинское приграничье", - указал источник в СБУ Украины.

Комплекс стоимостью 100 миллионов долларов был поражен семью дронами. Источник подтвердил, что система больше не пригодна к использованию. Источник указывает, что благодаря уничтожению этой системы у противника теперь меньше шансов обнаружить цели в воздухе вблизи северной границы Украины.

Соответственно, украинским защитникам будет легче проводить разведывательные операции и запускать дроны и качественно использовать армейскую авиацию.

Это вторая радиолокационная система "Небо-У", которую украинским спецслужбам удалось уничтожить с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Первая система была уничтожена в Белгородской области.

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