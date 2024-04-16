Юрист: от детей меньшинств нельзя требовать идеального владения латышским языком

От детей нацменьшинств нельзя требовать идеального знания латышского языка, поскольку он не является для них родным, подчеркнула адвокат Инесе Никульцева во время рассмотрения в Конституционном суде (КС) дела о нормах, обязывающих детей нацменьшинств получать образование только на государственном языке также в частных учебных заведениях.
В ходе слушаний адвокат указала, что из разъяснений Министерства образования и науки можно сделать вывод о том, что цель оспариваемых норм -
добиться не просто усвоения государственного языка, а того, чтобы представители нацменьшинств владели им на таком же уровне, что и латыши.
Она считает, что это невозможно из-за разницы между родным и другими языками. Люди другой национальности почти всегда будут владеть латышским языком немного хуже, потому что он не является для них родным, указала Никульцева, добавив, что требование точно такого же владения госязыком, как у латышей, которые являются его носителями, не может быть законной целью.
Никульцева отмечает, что аналогичные поправки к закону ранее были приняты в Украине. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) ранее призвала исключить частные школы из подпадающих под языковые требования, и Украина это сделала.
Тенгиз Джибути, законный представитель Даны и Доминика Джибути, по заявлению которых возбуждено дело, подчеркнул в суде, что общество можно объединить через понимание общих ценностей и чувство принадлежности, чего можно достичь, только проявляя уважение к меньшинствам.
Он считает, что нынешняя интеграционная политика государства направлена не на сотрудничество и сплочение различных этнических групп, а на игнорирование интересов меньшинств и сохранения их самобытности. По его мнению, оспариваемыми нормами государство переступило допустимую черту.
Как сообщалось, иск в КС подали Дана Джибути и Доминик Джибути, которых представляет их отец Тенгиз Джибути. Истцы считают, что из-за оспариваемых норм они больше не смогут получать образование на родном языке, и эти нормы лишают их права на развитие как всесторонних и критически мыслящих личностей и права на полноценное использование своего языка в общественной и частной жизни, что вытекает из норм Конституции.
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