Юрист: от детей меньшинств нельзя требовать идеального владения латышским языком

В ходе слушаний адвокат указала, что из разъяснений Министерства образования и науки можно сделать вывод о том, что цель оспариваемых норм -

добиться не просто усвоения государственного языка, а того, чтобы представители нацменьшинств владели им на таком же уровне, что и латыши.

Она считает, что это невозможно из-за разницы между родным и другими языками. Люди другой национальности почти всегда будут владеть латышским языком немного хуже, потому что он не является для них родным, указала Никульцева, добавив, что требование точно такого же владения госязыком, как у латышей, которые являются его носителями, не может быть законной целью.

Никульцева отмечает, что аналогичные поправки к закону ранее были приняты в Украине. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) ранее призвала исключить частные школы из подпадающих под языковые требования, и Украина это сделала.