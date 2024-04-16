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Браже: это высшая точка моей дипломатической работы

rus.tvnet.lv/LETA
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Байба Браже
Байба Браже Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

"Выдвижение на пост министра иностранных дел - высшая точка моей дипломатической работы", - заявила в интервью TV3 дипломат Байба Браже, выдвинутая на должность министра иностранных дел.

Ссылаясь на премьер-министра Эвику Силиню, Браже отметила, что на пост министра ее выдвинули как кандидата, обладающего знаниями, бойцовским характером и способного "начать работать с первого дня".

Ей также предлагали вступить в партию "Единство", вопрос находится на рассмотрении, и "в какой-то момент нужно будет принять решение", но это не было обязательным условием для получения должности.

Браже повторила, что приоритеты ее работы предельно ясны: повысить безопасность и благосостояние страны.

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