Браже: это высшая точка моей дипломатической работы

Ссылаясь на премьер-министра Эвику Силиню, Браже отметила, что на пост министра ее выдвинули как кандидата, обладающего знаниями, бойцовским характером и способного "начать работать с первого дня".

Ей также предлагали вступить в партию "Единство", вопрос находится на рассмотрении, и "в какой-то момент нужно будет принять решение", но это не было обязательным условием для получения должности.

Браже повторила, что приоритеты ее работы предельно ясны: повысить безопасность и благосостояние страны.

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