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Китай изложил четыре принципа, как "охладить" начатую Россией войну в Украине

rus.tvnet.lv
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Лидер Китая Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин Фото: 360b/Shutterstock

Председатель Китая Си Цзиньпин, встречаясь во вторник с канцлером Германии Олафом Шольцем, изложил четыре принципа урегулирования конфликта в Украине, сообщает ВВС.

Китайские СМИ назвали их "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".

Стороны должны сконцентрироваться на поддержании стабильности и мира, и необходимо воздерживаться от поиска корыстных целей. Нужно "охладить ситуацию", и "не нужно подливать масла в огонь", сказал Си.

"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", - сказал Си, отметив при этом, что нужно "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".

"Четыре принципа" перекликаются с прошлогодним документом Пекина, призывающим к "политическому урегулированию конфликта". По мнению ряда западных обозревателей, это позволит России удержать большую часть захваченных украинских территорий.

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