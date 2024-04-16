Китай изложил четыре принципа, как "охладить" начатую Россией войну в Украине

Китайские СМИ назвали их "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".

Стороны должны сконцентрироваться на поддержании стабильности и мира, и необходимо воздерживаться от поиска корыстных целей. Нужно "охладить ситуацию", и "не нужно подливать масла в огонь", сказал Си.

"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", - сказал Си, отметив при этом, что нужно "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".

"Четыре принципа" перекликаются с прошлогодним документом Пекина, призывающим к "политическому урегулированию конфликта". По мнению ряда западных обозревателей, это позволит России удержать большую часть захваченных украинских территорий.

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