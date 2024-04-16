Правительство утвердило на должность госсекретаря Минобороны Айвара Пуриньша

К выполнению обязанностей Пуриньш приступит с 29 апреля.

С 2019 по 2023 год Пуриньш был советником по обороне в представительстве Латвии в НАТО, с 2015 по 2019 год занимал должность заместителя госсекретаря по вопросам безопасности в Министерстве обороны, а с 2014 по 2015 год был директором департамента политики безопасности в Министерстве иностранных дел.

До этого Пуриньш занимал различные должности в Минобороны, был преподавателем Балтийского оборонного колледжа в Тарту и представителем Минобороны по вопросам ресурсов в представительстве Латвии в НАТО.

Министр обороны Андрис Спрудс выразил уверенность, что назначение Пуриньша на должность госсекретаря укрепит команду министерства, а его знания и опыт в области обороны на национальном и международном уровне станут значительным вкладом в его работу.

На должность госсекретаря Минобороны претендовали 13 человек.

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