Комиссия поддержала предложение Ринкевича отмечать День учителя 5 октября

В настоящее время законом установлено, что день учителя отмечается в первое воскресенье октября.

Комиссия решила передать законопроект на рассмотрение в окончательном чтении в Сейме на этой неделе.

На заседании комиссии председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага наряду с поддержкой этих поправок призвала найти решение и по другому вопросу - о закреплении в законе Дня ученых.

Как ранее сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич призывает в дальнейшем отмечать в Латвии день учителя 5 октября, так как именно в этот день уже с 1994 года по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечается Международный день учителя.

Как отметил президент, до сих пор в Латвии День учителя отмечался в первое воскресенье октября, что вызывало не только разную практику празднования этого дня, но нередко и недоумение - как учеников, так и их родителей - по поводу того, когда поздравлять учителей.

"Чтобы добиться единообразия в праздновании Дня учителя в Латвии и таким образом подчеркнуть престиж и значимость этой профессии, призываю отмечать этот день в соответствии с Международным днем учителя 5 октября", - говорится в письме президента Сейму.

Ранее Ринкевич подчеркнул, что это станет символическим шагом и искоренит еще одну советскую традицию в стране.

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