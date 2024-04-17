Какой вред накладные ресницы, перманентный макияж и другие процедуры красоты могут нанести вашему зрению

Это не означает, что данный специалист может решить все проблемы, связанные со зрением, но он будет знать, куда обратиться, чтобы с ними справиться.

Мы видим это на работе каждый день. Например, у меня есть пациентка, которая половину своей жизни мирилась с тем, что хорошо видит только одним глазом, потому что не может носить очки из-за сложной оптики. Я убедила ее начать носить контактные линзы, и теперь она наслаждается жизнью в полной мере, одинаково хорошо видя обоими глазами, ощущая взаимодействие пространства, скорости, цвета и теней, тогда как раньше она видела мир плоским и не могла оценить скорость и движение, поэтому отказалась от лыж, спорта с мячом и даже чувствовала себя небезопасно за рулем автомобиля.