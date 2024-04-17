"Уход за красотой и функции зрения должны быть параллельными мирами, которые не могут взаимодействовать, но в реальности, к сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда желание улучшить свой визуальный образ, например, нарастить ресницы, сделать перманентный макияж или ламинирование ресниц, оказывает негативное влияние на зрительную систему", - говорит оптометрист Metropole Иева Рикена, рассказывая, какой вред зрению могут нанести различные косметические процедуры и почему визит к оптометристу так важен.
Какой вред накладные ресницы, перманентный макияж и другие процедуры красоты могут нанести вашему зрению
- При каких проблемах со зрением может помочь оптометрист?
- Оптометрист - это специалист по первичной офтальмологической помощи.
Аналогично тому, как семейный врач отвечает за наше общее здоровье, оптометрист является первым, к кому нужно обращаться при жалобах на зрение.
Это не означает, что данный специалист может решить все проблемы, связанные со зрением, но он будет знать, куда обратиться, чтобы с ними справиться.
В случае травмы или воспаления оптометрист сможет оценить состояние, но для лечения потребуется визит к офтальмологу. При этом
функциональными проблемами зрения занимается непосредственно оптометрист, который может подобрать правильную коррекцию зрения, рекомендовать тренировки для глаз или просто правильное распределение рабочей нагрузки для зрения пациента.
Мы видим это на работе каждый день. Например, у меня есть пациентка, которая половину своей жизни мирилась с тем, что хорошо видит только одним глазом, потому что не может носить очки из-за сложной оптики. Я убедила ее начать носить контактные линзы, и теперь она наслаждается жизнью в полной мере, одинаково хорошо видя обоими глазами, ощущая взаимодействие пространства, скорости, цвета и теней, тогда как раньше она видела мир плоским и не могла оценить скорость и движение, поэтому отказалась от лыж, спорта с мячом и даже чувствовала себя небезопасно за рулем автомобиля.
- Какие наиболее распространенные жалобы, с которыми женщины обращаются к оптометристу после косметических процедур?
- Чаще всего пациентки приходят с аллергической реакцией или воспалительными процессами на веках или слизистой оболочке глаза, вызванными химическими препаратами. Также встречаются поверхностные или даже более глубокие царапины на роговице, вызванные щетинками разных щеток, уголками салфеток, накладными ресницами и прядями волос. Синдром сухого глаза очень распространен.
- Как накладные ресницы влияют на здоровье глаз?
- Если искусственные ресницы приклеены правильно и качественно, то они не вызывают никаких проблем. Однако следует помнить, что за ресницами необходимо ухаживать, даже если они не теряют свою красоту за ночь.
Прежде всего, в процессе наращивания следует использовать качественный клей, не раздражающий кожу, выбрать правильную длину и плотность ресниц, чтобы они не утомляли веки и не ограничивали движение века на протяжении всего дня.
Также важно, чтобы вес накладных ресниц не заставлял собственные ресницы менять направление роста, в результате чего ресница начинает расти вбок или даже внутрь века. Специалист также должен прикрепить их в нужном месте, чтобы другой конец ресницы не раздражал край века и не травмировал глаз. Невыполнение этих требований может привести к воспалению век и глаза.
Во-вторых, сами накладные ресницы не требуют особого ухода, а вот веки и наш естественный ресничный ряд - да. Если долгое время не обращать внимания на ресницы, между ними скапливаются омертвевшие клетки кожи, пыль и остатки косметики, создавая благоприятную среду для развития ресничного клеща. Поэтому
даже при наращивании ресниц необходимо использовать очищающие средства для век и ресниц в виде пенки или влажных салфеток, которые можно купить в аптеке. В таких случаях не всегда достаточно традиционных средств для снятия макияжа.
- Что вы думаете о популярных среди женщин процедурах перманентного макияжа, таких как татуаж межресничного пространства?
- Здесь снова нужно говорить о качестве процедуры.
Во время процедуры перманентного макияжа тонкой иглой вводится пигмент в область ресниц, что может травмировать ресничный фолликул и привести к выпадению ресниц или их росту в неправильном направлении.
Другой риск - травмировать маленькие железы, которые выделяют жир и обеспечивают качественное увлажнение передней поверхности глаза во время каждого моргания. На веке их около 40, и если одна из них повреждена, она не функционирует, и мы получаем синдром сухого глаза, с которым придется бороться и жить всю оставшуюся жизнь.
Такие ошибки не должны происходить, но здесь речь идет о микрометрах, поэтому одно неточное движение может нанести большой ущерб.
- В последние годы все большую популярность приобретает также ламинирование ресниц. Каковы побочные эффекты этой процедуры?
- Возможно, метод слишком новый и не очень распространенный, а может быть, он действительно безопаснее других, но пока я не видела никаких негативных последствий этого процесса. Однако я не исключаю, что у кого-то может возникнуть раздражение или аллергическая реакция на используемые продукты.
- А какие ошибки в использовании косметики могут навредить здоровью глаз?
- Самое главное - всегда следовать инструкциям. Если на упаковке написано, что нельзя использовать на коже вокруг глаз, или есть другие указания, не стоит самостоятельно становиться косметологом и полагаться на "а вдруг сработает". Слизистая оболочка глаза очень чувствительна к раздражению, переднюю поверхность роговицы можно быстро обжечь или поранить даже безобидными на первый взгляд средствами, что вызывает боль, светобоязнь и даже помутнение зрения.
Поэтому любую косметику, попавшую в глаза, необходимо смыть большим количеством проточной воды.
Если вы пользуетесь старой косметикой, химическая формула уже не соответствует первоначальным характеристикам, что может привести к зуду, жжению, покраснению и слезотечению. В этом случае косметику следует немедленно удалить. Также необходимо помнить, что
при использовании контактных линз мы сначала помещаем линзы в глаза, а затем наносим макияж, в то время как вечером мы сначала вынимаем линзы и только потом смываем макияж.
Это позволяет свести раздражение глаз к минимуму, даже если часть косметики все же попадет на поверхность глаза.
- И в заключение - каковы ваши рекомендации по улучшению здоровья зрения?
- Если совсем коротко, то:
- регулярные умеренные (или более активные, если хотите) физические нагрузки на свежем воздухе;
- при интенсивной работе регулярные перерывы и упражнения для глаз каждые 20 минут;
- при появлении жалоб на зрение обратитесь за помощью к специалисту, а не терпите, ведь так вы ничего не улучшите, а наоборот - только ухудшите уже существующее состояние.
Именно поэтому мне нравится работать в салонах оптики, ведь так я могу реально увидеть, как моя работа может улучшить качество жизни окружающих меня людей.
Статья создана в сотрудничестве с Metropole.
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