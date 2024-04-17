Бывший медик NMPD получил условный срок за неоказание помощи женщине. Она умерла

Во время свадебной вечеринки одну из гостей - 31-летнюю Алину Ансоне - нашли лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Была вызвана NMPD . Приехала бригада из Каугури. Помощник врача Гинтс Вайтс рекомендовал уложить пострадавшую в постель, но в больницу не повез.

На следующий день другая бригада NMPD все-таки увезла Ансоне в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось - у женщины наступила смерть мозга. Органы скончавшейся были пожертвованы другим людям, в свою очередь, Вайтса уволили с работы.

Вайтс на суде признал свою вину частично, однако LTV он заявил, что вину не признает, так как не знает, как пострадавшая травмировалась. Бывший медик утверждает, что тогда, когда он приехал на вызов, у женщины не было признаков травмы. По словам судьи Земгальского районного суда Лигиты Спригуле, в ходе судебного процесса Вайтс высказал допущение, что, может быть, уже после того, как медики уехали, родственники пострадавшей несли ее в кровать и сами уронили на землю.