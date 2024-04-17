Бывший медик NMPD получил условный срок за неоказание помощи женщине. Она умерла

За оставление молодой женщины в бессознательном состоянии и неоказание помощи Земгальский районный суд приговорил к условному сроку бывшего помощника врача Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Во время свадебной вечеринки одну из гостей - 31-летнюю Алину Ансоне - нашли лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Была вызвана NMPD. Приехала бригада из Каугури. Помощник врача Гинтс Вайтс рекомендовал уложить пострадавшую в постель, но в больницу не повез.
На следующий день другая бригада NMPD все-таки увезла Ансоне в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось - у женщины наступила смерть мозга. Органы скончавшейся были пожертвованы другим людям, в свою очередь, Вайтса уволили с работы.
Как сообщает LTV, Земгальский районный суд за неоказание помощи пострадавшей приговорил Вайтса к одному году лишения свободы условно с запретом заниматься лечебной деятельностью на срок четыре года.
Вайтс на суде признал свою вину частично, однако LTV он заявил, что вину не признает, так как не знает, как пострадавшая травмировалась. Бывший медик утверждает, что тогда, когда он приехал на вызов, у женщины не было признаков травмы. По словам судьи Земгальского районного суда Лигиты Спригуле, в ходе судебного процесса Вайтс высказал допущение, что, может быть, уже после того, как медики уехали, родственники пострадавшей несли ее в кровать и сами уронили на землю.
Суд счел возможным приговорить обвиняемого к условному сроку, так как убедился, что в дальнейшем тот не будет совершать преступления, кроме того, Вайтс ранее не был судим. С этим мнением согласилась и прокурор Дайга Вациете.
Директор NMPD Лиене Ципуле прокомментировала передаче, что конкретный вызов, после которого умерла женщина, был беспрецедентным случаем. "Это была не врачебная ошибка, а халатное отношение, и это должно быть рассмотрено в суде!" - отметила она.
Решение суда еще можно оспорить. Прокурор этого делать не будет, а мать погибшей женщины решение еще не приняла.
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