4 мая в Резекне пройдет военный парад и ряд других праздничных мероприятий

В этом году после 12-летнего перерыва в Резекне вновь пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения.

Жители и гости города в этот день смогут увидеть парад военнослужащих и военной техники, показательные выступления различных подразделений, их информационные стенды и выставку техники, послушать концерт, посетить спортивные мероприятия и ярмарку домашних производителей.

Праздничная программа начнется в 9:00 с богослужения в римско-католическом соборе Святейшего сердца Иисуса в Резекне.

В 11:00 у памятника "Едины для Латвии" начнется военный парад, а с 12:00 часов на стадионе 2-й Резекненской средней школы пройдут показательные выступления кинологов Государственной пограничной охраны со служебными собаками.

В течение дня различные праздничные мероприятия пройдут в Фестивальном парке, на стоянке возле Резекненского дома культуры и на футбольном поле Резекненского олимпийского центра.

В Латгальском посольстве Gors в 15:00 состоится концерт оркестра Земессардзе и оркестра ВВС США в Европе.

Уже традиционно 4 мая НВС проводят военный парад в одном из исторических краев Латвии. В прошлом году парад состоялся в Алуксне, а в этом году это праздничное мероприятие примет Резекне.

Чтобы познакомить с НВС и тех жителей, которые не имеют возможности посетить традиционный праздничный парад 18 ноября в Риге, в 2012 году Минобороны положило начало новой традиции - проводить военный парад 4 мая в одном из краев Латвии, и впервые он состоялся в 2012 году в Резекне. С 2013 года парад проходит под девизом "4 мая - праздник свободы".

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