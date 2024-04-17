Наводнения в РФ: в Тюменской области ожидают исторических максимумов

Тем временем уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области активно снижается, но в зоне паводка по-прежнему находятся более 3 тысяч домов, заявили в региональном ГУ МЧС. "Скопившаяся ранее вода убывает, на данный момент освободилось от воды более 3 тысяч домов", - цитирует заявление "Интерфакс".

По этим данным, 15 апреля в микрорайоне Старый город был устранен один из прорывов дамбы. "Участок шириной 10 метров удалось засыпать. Это позволило стабилизировать ситуацию в затопленном Советском районе", - сообщили в ведомстве. В городе откачано более 143 тысяч кубометров воды, ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых участвуют более 1,4 тысячи человек и почти 300 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба губернатора Оренбургской области сообщила, что в Орске по-прежнему затоплены 74 многоквартирных дома, эвакуированы более 2,5 тысячи человек. В целом в регионе затоплены 75 населенных пунктов, в них под водой оказались 14,4 тысячи жилых домов и почти 23 тысячи участков. За минувшие сутки более тысячи домов освободились от воды, но в других муниципалитетах затопило 350 домов. Эвакуировано более 16,5 тысячи человек. В Оренбурге под водой остаются 5,5 тысячи домов и 10,7 тысячи участков, при этом за сутки уровень воды в Урале упал на 26 см, заявила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

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