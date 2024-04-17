Фото ⟩ "Даугавпилс - это часть Латвии". О визите президента Эдгара Ринкевича

15 апреля с первым рабочим визитом в Даугавпилс приехал президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал "Чайка".
"Даугавпилс - это Латвия. Латгалия - это Латвия. Это было, есть и будет. Нас объединяют Конституция, государственный язык, независимость нашей страны и благополучие общества. Это ценности, которые объединяют, а не разобщают. Несомненно, есть много испытаний и проблем, которые предстоит решить как на городском, так и на региональном и государственном уровне, но важно не потерять желание жителей жить и развиваться во втором по величине городе Латвии", - сказал президент на встрече с жителями города.
В рамках визита Эдгар Ринкевич встретился с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем и депутатами городской думы, с руководителями образовательных учреждений и Даугавпилсского университета, побывал в Даугавпилсской средней школе наук, где познакомился с учебным процессом и обсудил с учениками старших классов роль образования в развитии Латгальского региона и значение 20-летия со дня вступления Латвии в НАТО и Европейский Союз.
Эдгар Ринкевич посетил также Даугавпилсскую психоневрологическую больницу и предприятие Daugavpils dzelzsbetons, возложил цветы к мемориалу павшим Польским воинам, осмотрел экспозицию Музея Ротко и встретился с представителями даугавпилсских СМИ - редактором газеты Latgales laiks Еленой Бобковой и с редактором "Чайки" Инной Плавокой.
Завершился визит президента встречей с жителями города, на которой Ринкевич более часа отвечал на вопросы жителей.
О чем жители спрашивали президента Латвии на встрече в Даугавпилсе
Встреча с жителями города прошла в концертном зале Дома Единства. "Сейчас для меня, как президента, самое главное - это чтобы было четкое понимание того, что Даугавпилс и Латгалия - это абсолютная часть Латвии, что мы все действуем в соответствии с общими принципами", - ответил Ринкевич на один из вопросов о расколе в обществе.
Эдгар Ринкевич говорил, что жители Латгалии должны говорить о своих проблемах "громче и яснее". А визиты президента, министров и депутатов Сейма в Даугавпилс важны и тоже могут помочь в решении этой проблемы, а также многих других.
Он согласен, что есть много задач и проблем, которые еще предстоит решить, как на уровне города, так и на уровне региона и страны. Однако, по его словам, президент не может пообещать решить их через 1-2 дня, но может регулярно побуждать и "капать на нервы" другим государственным органам.
Вопросы звучали разные - о расколе в обществе, о языке, о неправительственных организациях, о депутатах Даугавпилсской думы и политике в Латгалии, о местных СМИ, об образовании и о безопасности.
Самыми острыми вопросами встречи стал вопросы о поведении некоторых латгальских политиков, о поправках к Закону об иммиграции и языковой вопрос.
"По-моему, это не в целях национальной безопасности не мешать и позволять Ольге Петкевич, Алексею Росликову, Александру Барташевичу осуществлять свои антигосударственные действия в нашем городе и в Латгалии. Но на данный момент здесь активнее всего работают именно они", - сказала президенту даугавпилчанка и активистка Анжелика Литвиновичa.
Ольга Петкевич - даугавпилсская активистка, кандидат в депутаты Европарламента от партии "Согласие". Известна тем, что пытается помогать людям, попавшим под поправки Закона об иммиграции, который обязывает российских граждан, бывших граждан либо неграждан Латвии, сдавать экзамен по латышскому языку. Использует это в своей предвыборной агитации.
Алексей Росликов - депутат Сейма и глава партии "Стабильности!", известный громкими высказываниями и провокационными заявлениями.
Александр Барташевич - бывший мэр Резекне, которого сняли с поста 2 ноября 2023 года за серьезные нарушения при составлении бюджета на 2023 год.
Анжелика призвала президента побудить латвийские политические силы говорить с жителями Латгалии, "даже если эта часть общества не является их электоратом". Она также спросила Ринкевича о том, каких практических действий стоит ждать от страны в отношении руководства Даугавпилса. "Оно лавирует, поддерживая как государственность, так и антигосударственность, надеясь угодить своему прокремлевскому электорату", - сказала Анжелика.
Девушка привела в пример депутата Даугавпилсской думы Михаила Лавренова и то, что он "систематически распространял в своих соцсетях дезинформацию об украинских беженцах". Таких примеров, по словам Анжелики, в Даугавпилсе и Латгалии много.
"Мы - демократическая страна. Мы все очень разные. Даже если вы посмотрите на состав Сейма… Принимая решения в поддержку Украины, не все депутаты Сейма голосовали "за". Кто-то голосовал "против", кто-то воздерживался от голосования. Эти депутаты представляют конкретную часть граждан Латвии", - ответил Анжелике президент.
Что касается "государственности и антигосударственности", президент сказал, что жителям Даугавпилса предстоит решить этот вопрос самим - сделав свой выбор на выборах самоуправления в 2025 году.
"Если в действиях какого-либо депутата будут признаки уголовного преступления, без сомнений в это вмешаются правоохранительные органы. Уже много было заявлений, многие были оценены. Я слежу за ходом дел. Пока что нарушений закона не было найдено", - сказал Ринкевич.
Сразу после Анжелики, упомянувшей Ольгу Петкевич, со вторым вопросом к президенту выступила сама Ольга, которая начала с экскурса в историю. Она рассказала, что в начале 2000-х в Америке, после трагедии с башнями близнецами, проводился опрос. По его результатам, как говорит Петкевич, "большинство американцев скорее выбрали бы в президенты верующего в Ислам, чем человека другого этноса или национальности, но атеиста".
"Я вижу, что эта страна не накладывает коллективную ответственность на всех верующих в Ислам и остается со своими ценностями. Что же я вижу в Латвии, и что меня огорчает? Мы возлагаем коллективную ответственность на всех русскоязычных, особенно на российских граждан, которые десятилетиями считают Латвию своим домом", - сказала Ольга. Она добавила, что таким образом Латвия подражает России, которая "после теракта в "Крокус Сити Холле" запрещает гражданам Таджикистана въезжать в страну".
Ольга спросила президента: "Когда все это закончится? Когда мы будем жить спокойно и в уважении друг к другу, вне зависимости от того, в какой среде ты родился и на каком языке говоришь?"
"Я еще прошлым летом, когда шли дискуссии о поправках к Закону об иммиграции, не рад был видеть, что эти законы приняты", - сказал Ринкевич. Он пояснил, что те российские граждане, которые выполнили условия этого закона - живут здесь, кто не выполнил - могут учить язык и пересдать экзамен.
"Но то, что мне кажется неприемлемым: это целый ряд людей, которые не исполнили требования вовсе - не зарегистрировались, не попробовали сдать экзамен. Это некорректно, что граждане другой страны не исполняют требования закона страны, в которой проживают", - сказал президент.
На вопрос "Когда это все закончится?" президент сказал, что не может ответить, ведь "это все зависит от нас самих". "Вы прекрасно знаете, что я не могу вам назвать конкретную дату. Это не кончится завтра или послезавтра, но мы можем быть едины в своих принципах", - сказал он.
Под такими принципами президент имеет в виду соблюдение закона, знание государственного языка и то, чтобы разного рода дискриминация не поддерживалась. Эдгар Ринкевич считает, что это поможет снизить напряжение в обществе.
Журналистку LRT+ Синтию Лукьянску интересовало, что президент может сделать, чтобы уменьшить раскол в латгальском обществе. "Сегодня вы посетили разные культурные и образовательные учреждения Даугавпилса, где все хорошо говорят на латышском. Однако, если бы вы приехали, как просто человек, вы бы наверняка столкнулись с русским языком, например: "Есть ли у вас билетик?", - сказала она.
После этого президент ответил, что обещает посетить Даугавпилс "в роли обычного человека" этим летом и что он так ездит в другие края страны. Однако он переживает, что многие его здесь узнают на улице. "Я думаю, что такой вопрос нам нужно перефразировать и спросить: "Что мы все можем сделать?"" - сказал президент.
Он пояснил, что со своей стороны он может и будет призывать министров приезжать в Даугавпилс, чтобы выявлять эти проблемы и помогать их решать.
С другой стороны, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что Даугавпилсу слишком часто "указывают на то, что здесь следует делать, тем самым еще больше его разобщая, в то время как реальные проблемы Латгалии решаются слишком медленно".
Ярким и неожиданным моментом этой встречи стало обращение к президенту пожилой жительницы Салиенской волости Аугшдаугавского края, которая пожелала главе государства сил и здоровья, подарила ему теплые вязаные носки и попросила позаботиться о том, чтобы в отдаленных населенных пунктах не закрывали почтовые отделения.
Эдгар Ринкевич - 11-й президент Латвии. Он избран на этот пост 31 мая 2023 года. До этого, с октября 2011 года, работал на посту министра иностранных дел. Свой первый региональный визит Эдгар Ринкевич совершил в Краславский край - 21 июля 2023 года. 8 августа 2023 года президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил восточную границу страны.
16 апреля, после визита в Даугавпилс, президент отправился в Аугшдаугавский край.
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