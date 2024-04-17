Фото ⟩ "Даугавпилс - это часть Латвии". О визите президента Эдгара Ринкевича

"По-моему, это не в целях национальной безопасности не мешать и позволять Ольге Петкевич, Алексею Росликову, Александру Барташевичу осуществлять свои антигосударственные действия в нашем городе и в Латгалии. Но на данный момент здесь активнее всего работают именно они", - сказала президенту даугавпилчанка и активистка Анжелика Литвиновичa.

Ольга Петкевич - даугавпилсская активистка, кандидат в депутаты Европарламента от партии "Согласие". Известна тем, что пытается помогать людям, попавшим под поправки Закона об иммиграции, который обязывает российских граждан, бывших граждан либо неграждан Латвии, сдавать экзамен по латышскому языку. Использует это в своей предвыборной агитации.

Алексей Росликов - депутат Сейма и глава партии "Стабильности!", известный громкими высказываниями и провокационными заявлениями.

Александр Барташевич - бывший мэр Резекне, которого сняли с поста 2 ноября 2023 года за серьезные нарушения при составлении бюджета на 2023 год.