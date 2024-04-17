Фото, видео ⟩ В Дубае рекордные ливни затопили город и парализовали аэропорт. В Омане - 18 погибших

Дороги вокруг аэропорта также были затоплены, что затруднило пассажирам доступ к терминалам.

Is it the same Dubai that was known as a desert back in the day, that is experiencing this kind of flood? What's really happening to the world's climate?



pic.twitter.com/0MXDLQYURM — Ijeoma Ebisike (@EbisikeIj) April 17, 2024

Опрошенные AP люди, пожелавшие остаться анонимными, чтобы свободно выражать свое мнение в стране со строгими законами, криминализирующими критические высказывания, назвали ситуацию в аэропорту абсолютной катастрофой. "Такси вызвать нельзя. Люди спят на станциях метро и в аэропорту", - рассказал опрошенный мужчина.

В то же время сообщается, что затопленными оказались также несколько станций метро в регионе. Полиция и спасательные службы патрулируют улицы Дубая. В ОАЭ большинство учебных заведений закрыты, а государственные чиновники работают из дома, призывая перейти на удаленную работу и сотрудников частного сектора.

Международный аэропорт Дубая признал в среду утром, что наводнение привело к "ограничению транспортных возможностей" и повлияло на расписание рейсов, поскольку летные экипажи не смогли добраться до аэропорта.

В результате проливных дождей в последние дни в соседнем с ОАЭ Омане, на восточной окраине Аравийского полуострова, погибли по меньшей мере 18 человек, говорится в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям страны от 16 апреля.

Среди погибших около 10 школьников, которых в автомобиле унесло водой вместе со взрослым сопровождающим.

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