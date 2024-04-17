Фото, видео ⟩ В Дубае рекордные ливни затопили город и парализовали аэропорт. В Омане - 18 погибших

На Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 апреля обрушилась сильная гроза, вызвав самые сильные дожди, когда-либо зарегистрированные в стране. За считаные часы были затоплены несколько крупных автомагистралей и международный аэропорт Дубая, сообщает AP.
Государственное информационное агентство WAM назвало ливни "историческим погодным феноменом", который превзошел "все подобные задокументированные погодные явления с момента начала сбора данных в 1949 году".
Галерея: Потоп в Дубае после рекордных ливней
Согласно метеорологическим данным в международном аэропорту Дубая, дождь начался вечером в понедельник, в результате чего на пески и дороги Дубая выпало около 20 миллиметров осадков.
Dubai Airport enjoying a light shower 👀✈️ pic.twitter.com/4g9pEf3RKg— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 16, 2024
Стихия усилилась около 9 утра во вторник и продолжала бушевать в течение дня, ливни также сменялись градом.
К вечеру вторника в Дубае за 24 часа выпало более 142 миллиметров осадков. В среднем в международном аэропорту Дубая выпадает 94,7 миллиметра осадков в год.
Аэропорт Дубая - самый загруженный аэропорт для международных рейсов в мире и центр дальнемагистральной авиакомпании Emirates.
🚨Dubai right now, Dubai flood isn’t joke.! #DubaiFlooding pic.twitter.com/fsxTijo9Qc— Javeria Sultan (@javeria_sultan1) April 17, 2024
В аэропорту вода залила взлетно-посадочные полосы, поэтому вечером во вторник аэропорт перестал принимать самолеты.
Дороги вокруг аэропорта также были затоплены, что затруднило пассажирам доступ к терминалам.
Is it the same Dubai that was known as a desert back in the day, that is experiencing this kind of flood? What's really happening to the world's climate?— Ijeoma Ebisike (@EbisikeIj) April 17, 2024
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Опрошенные AP люди, пожелавшие остаться анонимными, чтобы свободно выражать свое мнение в стране со строгими законами, криминализирующими критические высказывания, назвали ситуацию в аэропорту абсолютной катастрофой. "Такси вызвать нельзя. Люди спят на станциях метро и в аэропорту", - рассказал опрошенный мужчина.
В то же время сообщается, что затопленными оказались также несколько станций метро в регионе. Полиция и спасательные службы патрулируют улицы Дубая. В ОАЭ большинство учебных заведений закрыты, а государственные чиновники работают из дома, призывая перейти на удаленную работу и сотрудников частного сектора.
Международный аэропорт Дубая признал в среду утром, что наводнение привело к "ограничению транспортных возможностей" и повлияло на расписание рейсов, поскольку летные экипажи не смогли добраться до аэропорта.
В результате проливных дождей в последние дни в соседнем с ОАЭ Омане, на восточной окраине Аравийского полуострова, погибли по меньшей мере 18 человек, говорится в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям страны от 16 апреля.
Среди погибших около 10 школьников, которых в автомобиле унесло водой вместе со взрослым сопровождающим.
#Flood over some parts of #oman due to heavy to very #rainfall pic.twitter.com/MOYA6TU6tw— Monsoon Tv India weather (@Monsoontv_india) April 15, 2024
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