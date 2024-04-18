Илья Азар: "Я не вижу в Латвии интеллигентной русской прослойки"

Журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как он относится к заявлениям журналистки Божены Рынской о "русском мире" в Латвии. Кроме того, он сам высказался о русскоязычных жителях Латвии, указав на их, по его мнению, низкую социальную активность.
Божена Рынска
Одно из недавних громких интервью Азара - с журналисткой Боженой Рынской, в котором она позволила себе весьма нелицеприятные замечания в адрес русскоязычных жителей Латвии.
Но сам Илья предполагает, как у нее могло сложиться такое впечатление.
"Возле McDonald's в Старом городе почти всегда подходит какой-нибудь такой с красным лицом, грязными пальцами человек, мол, "закурить не найдется". Вот это сразу напомнило мне родину. И я могу понять в этом смысле, откуда у людей типа Божены может складываться такое отношение к местным русским", - делится опытом журналист.
В целом, по его мнению, русскоязычные жители Латвии не слишком активны.
"Я не вижу здесь какой-то интеллигентной русской прослойки, которая что-то такое делала бы, чтобы туда можно было прийти и с кем-то пообщаться. Если это существует, оно как-то где-то скрыто. Ну, есть театр русский, очень хороший, кстати", - признает Азар.
Однако журналист не извиняет поведения Рынской.
"Божена сталкивалась с условными таксистами, понятное дело, есть среди них и те, кто за Россию и за Путина. Она и в России так делала - мол, из элиты и этим бравирует. Не знаю, зачем она это делает. Наверно, ей уже объясняли не раз, что это довольно странно выглядит. Ну, просто неприятно", - удивляется он.
Инертные русскоязычные Латвии
Возвращаясь к теме русскоязычных жителей Латвии, Азар замечает, что это культурное поле становится все меньше.
"Мне кажется, что пространство русского языка [в Латвии] так или иначе сужается. Оно полностью перешло в частную жизнь. А частная жизнь, частный бизнес, он действует по своим законам, поэтому что-то может ему казаться невыгодным и поэтому может сворачиваться", - считает журналист.
Он уточняет, что даже на организованные кем-то другим акции местные представители русскоязычной общины ходят не слишком активно.
"Опять же, просто в России я последние годы достаточно активно занимался протестной деятельностью. Как российский гражданин считал себя вправе протестовать. Поскольку я не дома нахожусь, мне кажется странным это делать здесь - протестовать даже против России. С другой стороны, кажется неприличным эти акции не устраивать.
Идет война, и надо как-то об этом заявлять. Но вот, кстати говоря, местные русские, они практически не приходят на наши акции.
Я уж не говорю о том, что они не устраивают своих акций", - отмечает Азар.
В частности, по мнению журналиста, это было заметно после убийства Алексея Навального.
"Мне кажется, что местные русские как-то не особо интересуются этой повесткой. И это печально. Мы, когда Навального убили, устраивали небольшую акцию и напротив посольства. В лучшем случае там была в целом пара сотен человек, из которых половину или больше половины я знаю лично. Это в основном эмигранты из Москвы и России", - рассказал он.
Азара удивляет отсутствие протестной деятельности со стороны русскоязычных жителей Латвии, хотя он и признает, что может не все понимать про местный контекст.
"Это даже не претензия, меня это просто удивляло.
Я не знаю, может быть, это не лучшее место для такой дискуссии, но меня удивило, что нет какого-то интеллигентского протеста против отказа кукольного театра от спектаклей на русском языке.
Я понимаю, что, наверно, все чего-то опасаются, но, мне кажется, все-таки здесь не путинский режим, и вряд ли здесь начнут людей сажать в тюрьму за митинги", - удивляется журналист.
Полностью интервью с Ильей Азаром вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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