Илья Азар: "Я не вижу в Латвии интеллигентной русской прослойки"

Инертные русскоязычные Латвии

Возвращаясь к теме русскоязычных жителей Латвии, Азар замечает, что это культурное поле становится все меньше.

"Мне кажется, что пространство русского языка [в Латвии] так или иначе сужается. Оно полностью перешло в частную жизнь. А частная жизнь, частный бизнес, он действует по своим законам, поэтому что-то может ему казаться невыгодным и поэтому может сворачиваться", - считает журналист.

Он уточняет, что даже на организованные кем-то другим акции местные представители русскоязычной общины ходят не слишком активно.

"Опять же, просто в России я последние годы достаточно активно занимался протестной деятельностью. Как российский гражданин считал себя вправе протестовать. Поскольку я не дома нахожусь, мне кажется странным это делать здесь - протестовать даже против России. С другой стороны, кажется неприличным эти акции не устраивать.

Идет война, и надо как-то об этом заявлять. Но вот, кстати говоря, местные русские, они практически не приходят на наши акции.

Я уж не говорю о том, что они не устраивают своих акций", - отмечает Азар.

В частности, по мнению журналиста, это было заметно после убийства Алексея Навального.