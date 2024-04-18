Правда ли, что зелёный чай способствует похудению?

Распространено мнение, что в зелёном чае содержатся особые вещества, буквально расщепляющие жировые отложения. "Проверено.Медиа" рассказывает, подтверждается ли это убеждение научными данными.
О пользе зелёного чая для борьбы с лишним весом пишут СМИ, проекты, посвящённые диетам, и сайты, продающие биодобавки и косметику. В качестве средства для похудения экстракт зелёного чая свободно продаётся в аптеках. Авторы тематических статей единодушны во мнении о пользе напитка для снижения веса, но в комментариях к некоторым публикациям читатели иронически замечают: "Интересно, сколько его нужно выпить, чтобы похудеть. Ведро, два…"
Сразу нужно оговориться, что похудение происходит в первую очередь тогда, когда организм тратит калорий больше, чем получает. То есть зелёный чай не волшебный напиток, которым можно запить пару бургеров и сбросить вес. Однако некоторые данные о пользе от добавления этого напитка в рацион без изменения диеты и уровня физической активности всё же есть.
Группа учёных из Эдинбургского университета Королевы Маргарет в 2009 году предложила 12 здоровым добровольцам на протяжении двух недель пить по четыре чашки зелёного чая сорта мао цзянь. Уровень холестерина в крови, артериальное давление, индекс массы тела (ИМТ) и процент жира в организме измеряли до эксперимента, а также на седьмой и 14-й день исследования. Результаты показали, что спустя две недели употребления зелёного чая среднее систолическое (верхнее) давление у испытуемых снизилось на 7,1 мм ртутного столба, а среднее диастолическое (нижнее) — на 7,8 мм. Средний уровень общего холестерина натощак был ниже, чем в начале эксперимента, на 0,5 ммоль/л, ИМТ — на 0,34 кг/м, масса тела — на 0,96 кг, а процент жировых отложений — на 2,36%. Впрочем, учёные подчеркнули ограниченность своих выводов. Во-первых, выборка была слишком небольшой, во-вторых, эксперимент был достаточно коротким, в-третьих, в исследовании приняли участие только здоровые люди, не имеющие ожирения, ведущих к нему вредных пищевых привычек или соматических заболеваний. При этом авторы эксперимента отметили потенциальную пользу катехинов — группы сильных антиоксидантов, содержащихся в зелёном чае, связывающих свободные радикалы и ускоряющих метаболизм.
Помимо катехинов, вероятный жиросжигательный эффект может оказывать и кофеин, который также содержится в зелёном чае. Эту гипотезу проверили в 2009 году датские учёные. Группе из 15 здоровых мужчин нормального веса предложили принять капсулы, содержащие или плацебо, или только кофеин (150 мг), или смесь кофеина с катехинами (600 мг). На протяжении следующих 13 с половиной часов учёные измеряли параметры энергетического метаболизма испытуемых — расход энергии при низкой подвижности и уровень окисления жира в организме (чем он выше, тем быстрее человек может худеть). У тех, кто принял капсулы со смесью кофеина и катехинов, первый показатель увеличился на 2%, никаких других изменений ни в одной группе не было. Учёные отметили, что при физической активности благотворный эффект может быть более выражен.
Это предположение в 2015 году проверили британские учёные. 14 мужчин-добровольцев с нормальным весом и в хорошей физической форме на протяжении четырёх недель принимали либо плацебо, либо капсулу с экстрактом зелёного чая без кофеина. Перед экспериментом, в его середине и по завершении испытуемые в течение часа занимались на велоэргометре, а учёные фиксировали скорость окисления жира у добровольцев. У группы, принимавшей экстракт зелёного чая, к концу исследования этот параметр увеличился на 24%, также на 10,9% выросла дистанция, которую испытуемые "проезжали" на тренажёре за час (с 20,23 до 22,43 км). Учёные пришли к выводу, что подобные добавки будут полезны для людей, активно занимающихся спортом.
Во всех этих исследованиях учёные наблюдали за испытуемыми с нормальной массой тела, но, как показывают эксперименты, и для людей с лишним весом от зелёного чая может быть польза. В 2008 году специалисты из Таиланда пригласили 42 женщин и 18 мужчин с ИМТ больше 25, которые вели малоподвижный образ жизни и находились на терапии в госпитале. Всех участников исследования кормила больничная кухня, а калорийность их рациона составляла 8373,6 кДж в день, то есть примерную норму для взрослого человека с нормальным весом. Также испытуемым давали либо капсулу с экстрактом 250 мл зелёного чая, либо плацебо. На такой диете все волонтёры, конечно же, сбрасывали вес, однако в группе, принимавшей экстракт зелёного чая, этот процесс проходил активнее: к четвёртой неделе эксперимента они потеряли на 2,7 кг больше, к восьмой — на 5,10 кг, к 12-й — на 3,3 кг. Результаты могли бы выглядеть впечатляющими, однако за последние четыре недели исследования добровольцы из этой группы начали набирать вес и в итоге в среднем похудели на 2,7 кг. Участники эксперимента, принимавшие плацебо, "стартовали" не так резко, но по прошествии трёх месяцев сбросили ненамного меньше — 2 кг.
Аналогичное исследование в 2010 году провели в Центре общих клинических исследований Университета Оклахомы. В эксперименте приняли участие 35 человек с ожирением и резистентностью к инсулину, которых случайным образом разделили на две группы: первая была обязана выпивать ежедневно четыре чашки воды, вторая — либо четыре чашки зелёного чая, либо его экстракт с аналогичным содержанием катехинов и четыре чашки воды. По ходу исследования у участников измеряли давление, уровень глюкозы и холестерина натощак, липопротеинов низкой плотности, вес и окружность талии. Через восемь недель группа, которая пила зелёный чай или принимала капсулы, сбросила 2,5 кг — на 0,6 кг больше, чем контрольная. У участников обеих групп также снизился уровень глюкозы и холестерина в крови, а чувствительность к инсулину повысилась.
В 2012 году японских учёных заинтересовало, есть ли зависимость между скоростью похудения и дозой выпиваемого зелёного чая с разным содержанием катехинов. Исследователи пригласили поучаствовать в эксперименте 240 женщин и мужчин с ожирением. В течение 12 недель испытуемые употребляли либо обычный зелёный чай, либо "усиленный" за счёт добавления экстракта-концентрата (катехинов в нём было в шесть раз больше). При этом участники должны были придерживаться своего обычного рациона и уровня физической активности. Результаты показали, что в группе, получавшей чай с повышенным содержанием катехинов, наблюдалось более заметное снижение массы тела и массы жировых отложений в области живота, талии и бёдер.
В том же 2012 году аналогичный эксперимент провели китайские учёные. Добровольцев с избыточным весом разделили на группы, которые стали употреблять разработанные специально для исследования напитки с разным содержанием катехинов и кофеина. В начале эксперимента, а также через 30, 60 и 90 дней проводился замер веса, содержания жира в организме, а также массы жировых отложений в области живота. Чем больше катехинов и кофеина потребляли испытуемые, тем значительнее была потеря веса и обхвата талии. Однако и у этой группы результаты оставались скромными — добровольцам, вес которых на момент начала эксперимента составлял 85–95 кг, за 90 дней похудеть удалось лишь на 1,2 кг, а обхват талии получилось снизить всего на 1,9 см.
Американские исследователи также изучали эффективность зелёного чая при похудении. В качестве добровольцев учёные пригласили женщин, перенёсших рак молочной железы и имевших лишний вес или первую стадию ожирения. После лечения им рекомендовалось похудеть, чтобы снизить вероятность рецидива и риск сердечно-сосудистых патологий. Женщины были случайным образом определены в одну из двух групп. Участницы первой группы в течение полугода ежедневно пили 960 мл зелёного чая, второй — тот же объём идентичного по вкусу травяного чая, специально изготовленного для эксперимента компанией Lipton. К концу исследования участницы первой группы, которые употребляли зелёный чай, сбросили в среднем 1,2 кг, а вес испытуемых из второй группы почти не изменился. С учётом продолжительности эксперимента такую потерю веса учёные сочли несущественной, а различия между группами — статически незначимыми.
Таким образом, катехины и кофеин, содержащиеся в зелёном чае, действительно помогают сбросить вес людям как с нормальной массой тела, так и с ожирением. Однако, как свидетельствуют результаты исследований, вес и объёмы тела при регулярном употреблении зелёного чая снижаются крайне незначительно, поэтому всерьёз рассчитывать на то, что сам по себе этот напиток окажет серьёзное воздействие на фигуру, не стоит.
Полуправда
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