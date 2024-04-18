Правда ли, что зелёный чай способствует похудению?

Во всех этих исследованиях учёные наблюдали за испытуемыми с нормальной массой тела, но, как показывают эксперименты, и для людей с лишним весом от зелёного чая может быть польза. В 2008 году специалисты из Таиланда пригласили 42 женщин и 18 мужчин с ИМТ больше 25, которые вели малоподвижный образ жизни и находились на терапии в госпитале. Всех участников исследования кормила больничная кухня, а калорийность их рациона составляла 8373,6 кДж в день, то есть примерную норму для взрослого человека с нормальным весом. Также испытуемым давали либо капсулу с экстрактом 250 мл зелёного чая, либо плацебо. На такой диете все волонтёры, конечно же, сбрасывали вес, однако в группе, принимавшей экстракт зелёного чая, этот процесс проходил активнее: к четвёртой неделе эксперимента они потеряли на 2,7 кг больше, к восьмой — на 5,10 кг, к 12-й — на 3,3 кг. Результаты могли бы выглядеть впечатляющими, однако за последние четыре недели исследования добровольцы из этой группы начали набирать вес и в итоге в среднем похудели на 2,7 кг. Участники эксперимента, принимавшие плацебо, "стартовали" не так резко, но по прошествии трёх месяцев сбросили ненамного меньше — 2 кг.