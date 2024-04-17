В Риге запретят движение грузового транспорта по улице Пернавас

В настоящее время департамент внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления разработал новую схему организации движения, перед вводом которой необходимо обновить покрытие на участке Густава Земгала гатве от улицы Унияс до улицы Бривибас.

В этом строительном сезоне планируется провести работы по восстановлению покрытия нескольких городских улиц и их участков. Участок Густава Земгала гатве от улицы Унияс до улицы Бривибас - одно из мест, где запланированы эти работы. Как только на упомянутом участке Густава Земгала гатве работы по восстановлению покрытия завершатся, на ул. Пернавас будет введен запрет на транзит грузового транспорта.

Как сообщалось, в начале этого года в Риге были предприняты существенные изменения в организации движения, в том числе запрещено транзитное движение грузового транспорта через центр города.

Транзитное движение в обоих направлениях запрещено на Каменном мосту, на участке ул. Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиня, от набережной Генерала Радзиня до ул. 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от ул. 13 Января до Вантового моста, а также на участке ул. Экспорта от Вантового моста до ул. Ханзас.

Позже транзитное движение грузового транспорта было запрещено в районе Торнякалнса.

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