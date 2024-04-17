Внук использовал счет бабушки для легализации украденных денег

13 октября 2023 года государственная полиция возбудила уголовное дело о хищении средств.
Мужчина был обманут телефонным звонком от человека, представившегося сотрудником полиции.
Мошенник сообщил потерпевшему, что в банк пришел человек с доверенностью на его имя и пытается оформить кредит. Позже жертву соединили с другим самозванцем, выдававшим себя за представителя банка, который предложил застраховать средства на его банковском счете и перевести их на другой счет.
Для этого пользователю предлагалось установить на смарт-устройство приложение AnyDesk. После установки программы жертва вошла в интернет-банк, используя свой Smart-ID, в результате чего с его банковского счета было переведено 7 175,99 евро.
В тот же день молодой человек 2004 года рождения, незаконно воспользовавшись банковской картой своей бабушки, дважды снял наличные на общую сумму 2200 евро. Банковский счет бабушки был использован для перевода на нее части суммы обманутого мужчины. Пожилая женщина не знала о такой деятельности на своем банковском счете.
Полиция задержала юношу. Ранее молодой человек не был замечен полицией и для него была выбрана мера ограничения, не связанная с лишением свободы.
Было возбуждено уголовное дело. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без конфискации имущества.
Также начат уголовный процесс за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без конфискации имущества.
Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и тщательно защищать свою личную информацию и данные доступа к банковским счетам.
Следует помнить, что ни банки, ни государственные чиновники никогда не будут звонить, чтобы узнать номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и тому подобное.
Если вы получили такой подозрительный звонок, рекомендуется прекратить его. Также ни в коем случае нельзя по просьбе посторонних лиц устанавливать на свой компьютер такие программы, как AnyDesk, QuickSupport, TeamViewer и другие, с помощью которых мошенники могут удаленно подключиться к банковскому счету и осуществить преступные действия.
Ссылки и вложения к электронным письмам, отправленные преступниками, могут содержать компьютерные вирусы, поэтому не нужно открывать их.
В случае, если деньги были украдены, полиция просит как можно скорее сообщить об этом в банк, а затем подать заявление в ближайшее отделение государственной полиции.
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