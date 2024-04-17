Внук использовал счет бабушки для легализации украденных денег

Мужчина был обманут телефонным звонком от человека, представившегося сотрудником полиции.

Мошенник сообщил потерпевшему, что в банк пришел человек с доверенностью на его имя и пытается оформить кредит. Позже жертву соединили с другим самозванцем, выдававшим себя за представителя банка, который предложил застраховать средства на его банковском счете и перевести их на другой счет.

Для этого пользователю предлагалось установить на смарт-устройство приложение AnyDesk. После установки программы жертва вошла в интернет-банк, используя свой Smart-ID, в результате чего с его банковского счета было переведено 7 175,99 евро.

В тот же день молодой человек 2004 года рождения, незаконно воспользовавшись банковской картой своей бабушки, дважды снял наличные на общую сумму 2200 евро. Банковский счет бабушки был использован для перевода на нее части суммы обманутого мужчины. Пожилая женщина не знала о такой деятельности на своем банковском счете.

Полиция задержала юношу. Ранее молодой человек не был замечен полицией и для него была выбрана мера ограничения, не связанная с лишением свободы.