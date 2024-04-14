Предложение о работе и "денежные мулы": новые схемы мошенничества

"В феврале этого года Государственная полиция получила информацию о новом вид мошенничества c использованием названия компании Digital Turbine. Это предприятие предлагало жителям присоединиться в качестве партнеров, смотреть рекламу фильмов и другие видео, зарабатывая на этом деньги. Для этого нужно было зарегистрироваться на платформе, заплатив первичный депозит. Это конкретное предложение было ограничено по времени и для того, чтобы продолжать работу, нужно было заплатить дополнительный депозит. Несмотря на то, что часть денег была возвращена, от этой схемы пострадало много людей. Полиции известно о несколько десятках жертв по все Латвии", - отметила она.