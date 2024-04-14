Предложение о работе и "денежные мулы": новые схемы мошенничества

Мошенники каждый день придумывают все новые и новые схемы, чтобы обмануть жителей Латвии. Журналист Латвийского радио-4 Людмила Пилип в программе "Домская площадь" собрала последние схемы преступников.
Одна из популярных схем обмана - это публикация фейковых объявлений о работе, рассказала эксперт Luminor Bank по предотвращению мошенничества Мария Бриеде.
Мошенники предлагают якобы хорошо оплачиваемую работу, при этом не требуется образования, знание и опыт. Иногда работа может представлять из себя финансовую пирамиду.
Госполиция также зафиксировала такую схему, рассказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
"В феврале этого года Государственная полиция получила информацию о новом вид мошенничества c использованием названия компании Digital Turbine. Это предприятие предлагало жителям присоединиться в качестве партнеров, смотреть рекламу фильмов и другие видео, зарабатывая на этом деньги. Для этого нужно было зарегистрироваться на платформе, заплатив первичный депозит. Это конкретное предложение было ограничено по времени и для того, чтобы продолжать работу, нужно было заплатить дополнительный депозит. Несмотря на то, что часть денег была возвращена, от этой схемы пострадало много людей. Полиции известно о несколько десятках жертв по все Латвии", - отметила она.
Государственная полиция призвала жителей не верить и не откликаться на такие предложения о "работе", а также быть внимательными, когда кто-то просит использовать счет человека в банке.
"Государственная полиция предупреждает не доверять этим предложениям и не соглашаться на получение от третьего лица наличными денежных средств или передавать их другим лицам, а также не позволять использовать свой счет в кредитных учреждениях для получения чужих средств. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность за отмывание денег или участие в мошеннических схемах", - отметила Гита Гжибовска.
"В последнее время полиция фиксирует случаи, когда жители по требованию мошенников вкладывают в пакоматы наличные деньги или высылают банковские карты. Дальше эти наличные или банковскую карту обычно используют "денежные мулы", - поделилась Гита Гжибовска.
Государственная полиция задерживает "денежных мулов" каждый месяц. За такое преступление может грозить наказание до от трех до двенадцати лет лишения свободы.
Сообщается, что в 2023 году в полицию обратилось 1568 жителей Латвии, у которых в общей сложности было украдено 8,5 миллионов евро.
Ассоциации финансовой индустрии называет еще большую цифру - 12,7 миллиона евро, украденных у жителей Латвии.
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