В последнее время телефонные мошенники активно терроризируют жителей Эстонии. Схемы становятся все хитрее и сложнее. "Меня пыталась обмануть целая команда", - говорит Алексей. Правда, конкретно в этом случае злоумышленников ждало большое разочарование, пишет Rus.Postimees.
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Преступники были разочарованы: всего одна фраза жителя Эстонии заставила мошенников бросить трубку
"Мне позвонили из якобы представительства Elisa (эстонское телекоммуникационное предприятие - прим.ред.) и сказали, что у меня заканчивается договор, а чтобы продлить его, я должен с помощью Smart-ID подписать документ. Мне его прислали и я подписал", - рассказывает Rus.Postimees Алексей.