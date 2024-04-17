Взрыв на оборонном заводе в Уэльсе: пострадавших нет, причины выясняются

В Южном Уэльсе на одном из заводов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems произошел взрыв.
Пожарно-спасательные службы и скорая помощь сообщили, что их вызвали на место инцидента. Позднее медики заявили, что их помощь никому не понадобилась, поскольку от взрыва никто не пострадал.
Предприятие расположено вблизи деревни Гласкоуд в графстве Монмутшир. Местный житель, живущий недалеко от оружейного завода, сказал в интервью валлийскому новостному сайту Argus, что взрыв был такой сильный, что даже земля затряслась. «Там, где я находился, было не так громко, но вообще это было похоже на землетрясение. Моя машина затряслась», — добавил он.
Представители компании отметили, что «незамедлительно приняли» все меры безопасности, прописанные в соответствующих протоколах, и что все находившиеся на территории сотрудники были учтены и находятся в добром здравии.
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BAE Systems также заявила, что уже начала полное расследование причин взрыва, но, исходя из имеющихся на настоящий момент данных, он произошел случайно и никакого преступного умысла за ним не стояло.
«Наша группа реагирования на чрезвычайные ситуации продолжает следить за объектом», — заявили в компании.
BAE Systems — крупнейшая оборонная компания не только Британии, она является и крупнейшим военным подрядчиком в Европе, производя боеприпасы, ракетные пусковые установки и артиллерийские системы.
Завод в Гласкоуде получает пустые корпуса боеприпасов, изготовленные на другом предприятии компании на севере Англии, и наполняет их взрывчаткой, выпуская уже готовые снаряды. По данным BAE Systems, она поставляет порядка 80% боеприпасов общего предназначения в вооруженные силы Соединенного Королевства, которые используются как на учениях, так и в ходе боевых операций.
Это предприятие начало работать перед Второй мировой войной и было ориентировано на нужды британского ВМФ.
Производство боеприпасов продолжалось и после войны. В прошлом году на территории завода началось строительство нового корпуса для производства авиабомб.
В 2020 году BAE Systems провела модернизацию на сумму в 32 млн фунтов стерлингов (около 40 млн долларов США) после получения контракта стоимостью в 2,4 млн фунтов на снабжение снарядами вооруженных сил страны.
Эти деньги пошли на реконструкцию и модернизацию производственных линий по производству боеприпасов, минометов, артиллерийских орудий среднего и крупного калибра и танковых снарядов.
На сегодняшний день на заводе в Гласкоуде работает около 500 человек.