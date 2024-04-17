Взрыв на оборонном заводе в Уэльсе: пострадавших нет, причины выясняются

Пожарно-спасательные службы и скорая помощь сообщили, что их вызвали на место инцидента. Позднее медики заявили, что их помощь никому не понадобилась, поскольку от взрыва никто не пострадал.

Предприятие расположено вблизи деревни Гласкоуд в графстве Монмутшир. Местный житель, живущий недалеко от оружейного завода, сказал в интервью валлийскому новостному сайту Argus, что взрыв был такой сильный, что даже земля затряслась. «Там, где я находился, было не так громко, но вообще это было похоже на землетрясение. Моя машина затряслась», — добавил он.

Представители компании отметили, что «незамедлительно приняли» все меры безопасности, прописанные в соответствующих протоколах, и что все находившиеся на территории сотрудники были учтены и находятся в добром здравии.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC