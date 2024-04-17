Выяснили, сколько жителей Латвии интересуются выборами в Европарламент

В Латвии 85% респондентов относятся к Европарламенту положительно или нейтрально, и только 10% - отрицательно. 60% респондентов хотят, чтобы роль Европарламентабыла более заметной, 25% - менее заметной, а 7% - неизменной.

Европейцы хотели бы, чтобы главными темами выборов стали борьба с бедностью и социальной изоляцией, а также поддержка здравоохранения. Поддержка экономики и создание рабочих мест, орона и безопасность ЕС занимают третье место.

Значение, которое граждане придают обороне и безопасности ЕС, возросло за последний парламентский срок, особенно в свете войны России на Украине. В девяти странах они названы первым приоритетом избирательной кампании, причем самые высокие результаты в Дании, где на это указали 56% респондентов, 55% в Финляндии и 53% в Литве.

В Латвии в тройку лидеров вошли оборона и безопасность ЕС, поддержка экономики и создание рабочих мест, здравоохранение. В качестве основных ценностей, которые Европарламент должен защищать в будущем, латвийские респонденты выбрали мир, защиту прав человека в ЕС и во всем мире, а также демократию.

Заглядывая в будущее, граждане ЕС также считают оборону и безопасность ключевыми приоритетами для укрепления позиций ЕС в мире, за которыми следуют энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство. В то время как четверо из десяти граждан считают, что роль ЕС в последние годы стала более важной, 35% полагают, что она осталась прежней, а 22% считают, что она уменьшилась.