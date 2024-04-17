Выяснили, сколько жителей Латвии интересуются выборами в Европарламент

Около половины или 51% жителей Латвии не интересуются предстоящими выборами в Европейский парламент, которые состоятся 8 июня, в то время как 47% респондентов интересуются, свидетельствуют данные последнего опроса "Евробарометра".
Как сообщил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, в Европейском союзе (ЕС) 60% респондентов заявили, что интересуются июньскими выборами. 71% заявили, что, скорее всего, примут участие в голосовании. Это на три процентных пункта больше, чем осенью 2023 года, и на десять процентных пунктов больше, чем в феврале и марте 2019 года.
Опрос также показывает, что граждане ЕС хорошо понимают важность выборов в текущем геополитическом контексте: восемь из десяти респондентов согласны с тем, что это делает голосование еще более важным. Большинство респондентов во всех государствах-членах согласны с этим утверждением.
Опрос "Евробарометра" показывает, что в Латвии 65% респондентов были бы готовы проголосовать, если бы выборы состоялись через неделю. Также 76% согласны с тем, что голосование становится все более важным в нынешнем геополитическом контексте.
81% граждан ЕС положительно или нейтрально относятся к Европарламенту и только 18% - отрицательно. Большинство граждан ЕС, 56%, хотели бы, чтобы Европарламент играл более заметную роль, в то время как только 28% считают наоборот, а 10% хотели бы, чтобы нынешняя роль осталась неизменной.
В Латвии 85% респондентов относятся к Европарламенту положительно или нейтрально, и только 10% - отрицательно. 60% респондентов хотят, чтобы роль Европарламентабыла более заметной, 25% - менее заметной, а 7% - неизменной.
Европейцы хотели бы, чтобы главными темами выборов стали борьба с бедностью и социальной изоляцией, а также поддержка здравоохранения. Поддержка экономики и создание рабочих мест, орона и безопасность ЕС занимают третье место.
Значение, которое граждане придают обороне и безопасности ЕС, возросло за последний парламентский срок, особенно в свете войны России на Украине. В девяти странах они названы первым приоритетом избирательной кампании, причем самые высокие результаты в Дании, где на это указали 56% респондентов, 55% в Финляндии и 53% в Литве.
В Латвии в тройку лидеров вошли оборона и безопасность ЕС, поддержка экономики и создание рабочих мест, здравоохранение. В качестве основных ценностей, которые Европарламент должен защищать в будущем, латвийские респонденты выбрали мир, защиту прав человека в ЕС и во всем мире, а также демократию.
Заглядывая в будущее, граждане ЕС также считают оборону и безопасность ключевыми приоритетами для укрепления позиций ЕС в мире, за которыми следуют энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство. В то время как четверо из десяти граждан считают, что роль ЕС в последние годы стала более важной, 35% полагают, что она осталась прежней, а 22% считают, что она уменьшилась.
На уровне государств-членов относительное большинство в 15 странах считает, что роль ЕС в мире стала более важной за последние годы. В Швеции этот показатель составляет 67%, в Португалии - 63%, в Дании - 60%. В Словении и Чехии, напротив, чаще говорят, что роль ЕС стала менее важной - 32% и 30% соответственно.
Почти три четверти граждан утверждают, что деятельность ЕС оказывает влияние на их повседневную жизнь, в том числе пятая часть, или 20%, говорят, что это влияние значительно. Кроме того, большинство европейцев, 71%, согласны с тем, что членство в ЕС приносит пользу их стране. Эти результаты не изменились по сравнению с осенью 2023 года и остаются высокими по всему ЕС.
В Латвии 38% респондентов утверждают, что роль ЕС в мире стала более важной за последние годы, 23% - менее важной, а 33% - неизменной. 69% позитивно оценивают будущее ЕС. В Латвии респонденты считают приоритетами ЕС для укрепления позиций в мире оборону и безопасность, энергетику и конкурентоспособность, экономику и промышленность. 64% респондентов подтверждают, что меры, принимаемые ЕС, влияют на их повседневную жизнь, а 76% отмечают, что вступление Латвии в ЕС принесло пользу.
Опрос проводился с 7 февраля по 3 марта во всех 27 странах-членах ЕС. Всего было проведено 26 411 интервью.
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