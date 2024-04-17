Франция отозвала посла в Азербайджане. В чем причина ссоры?

Также в Азербайджане проводились встречи представителей бывших французских колоний и заморских территорий Франции, а Париж обвиняли в том, что он до сих пор проводит колониальную политику.

На одной из таких встреч президент Алиев заявил: «Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма».

Политолог из Оксфордского университета Лейла Алиева считает, что, хотя, конечно, отзыв посла — это достаточно серьезный знак, он не приведет к тяжелым последствиям, так как ни одной из сторон не выгоден серьезный конфликт.

«Слова, которые произносятся о Франции в Азербайджане, этот образ врага, все это для внутренней аудитории, и французы это знают, — считает эксперт в области Карабахского конфликта Ариф Юнус. — Так что я не думаю, что Франция пойдет на разрыв дипотношений».

Как считает эксперт, хотя позиция Франции действительно выглядит как проармянская, в отношениях с Арменией сегодня Париж руководствуется безопасностью Европы, опасаясь, что на Южном Кавказе может начаться еще одна война — помимо той, что уже идет в Украине.

«Я думаю, что отзыв посла временный, это сигнал, который необходим для того, чтобы оторвать Алиева от Путина, — считает Юнус. — Вопрос о введении санкций против Алиева витает с января, но, видимо, в Европе еще не потеряли надежды».