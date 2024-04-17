Франция отозвала посла в Азербайджане. В чем причина ссоры?

Франция отозвала из Азербайджана своего посла, Азербайджан в ответ обвинил францию в «деструктивной деятельности».
Это пока последний эпизод продолжающегося противостояния, в котором есть и поставки Армении французского оружия, и ловля в Азербайджане французских шпионов, и угроза новой эскалации между Азербайджаном и Арменией.
Французский МИД заявил, что отозвал своего посла для консультаций из-за «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».
Такому решению предшествовала длинная череда событий, накаливших напряжение между странами.
Шпионы там, шпионы здесь
В конце марта глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция активно вооружает Армению, толкая ее к новой войне в Карабахе, и создает в Азербайджане шпионскую сеть.
Еще в конце прошлого года в Азербайджане по обвинению в шпионаже арестовали французского бизнесмена. Тогда же в МИД Азербайджана вызвали французского посла и выслали двух французских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
Азербайджанская провластная пресса, не щадя культурных аналогий, злорадствовала на тему разоблаченного французского шпиона.
Оружие для Армении и страх новой войны
Армения — член ОДКБ, то есть союзник России. Тем не менее, в прошлом году она начала покупать оружие у Франции — страны НАТО. Мы уже писали, что в феврале этого года в Ереван впервые в истории прибыл министр обороны Франции, а с ним и представители французских оборонных подрядчиков.
Армения должна получить бронемашины, радиолокационные установки, приборы ночного видения, снайперские винтовки и переносные зенитно-ракетные комплексы. А армянских офицеров собираются обучать во Франции.
Франция опасается, что Азербайджан развяжет войну на территории Армении, и даже призвала ЕС наложить санкции на Баку после того, как прошлой осенью Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе, в результате которой почти все армянское население региона вынуждено было бежать в Армению.
Сенат Франции призвал правительство вместе с европейскими партнерами принять все возможные дипломатические меры в отношении Азербайджана за «повторяющиеся агрессивные действия против Армении».
В резолюции говорится, что Азербайджан покушается на территориальную целостность Армении, пытаясь создать сухопутный коридор, ведущий в его эксклав Нахичевань.
Президент Макрон тоже заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении. Дело в том что если Карабах — это международно признанная территория Азербайджана, то Зангезур — территория Армении, через которую Азербайджан хочет открыть выход к своему эксклаву.
Но если три года назад Ильхам Алиев говорил, если Армения откажется, то «мы решим это силой», то сегодня он обещает в противном случае просто не открывать где-либо сухопутную границу с Арменией.
Друг моего врага...
Еще до войны в Карабахе 2020 года Франция склонялась в сторону Армении. Дело в том, что во Франции живет самая большая диаспора армян в Европе, французов с армянскими корнями больше 600 тысяч.
Осенью 2020 года во время войны в Карабахе тысячи армян Франции и сочувствующие им люди выходили на митинги в защиту армянской стороны.
Армянская диаспора во Франции старая и давно интегрированная во французское общество, армян много в элитах, в искусстве и культуре.
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Хотя сейчас сенат Франции призывает уважать территориальную целостность Армении, тем не менее во время войны он призвал правительство признать независимость Карабаха (населенного в тот момент армянами), хотя его не признала за все 30 лет конфликта даже сама Армения.
Такое отношение не вызывает восторгов в Азербайджане. В ответ на отзыв посла азербайджанский МИД в своем заявлении вспомнил резолюции французского сената и обвинил Францию в «деструктивной деятельности» и царящей во Франции «азербайджанофобской атмосферы».
«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что говорить с нами на языке угроз и давления безрезультатно. Мы еще раз заявляем, что Азербайджан примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИДа страны.
Наш ответ Эммануэлю
В азербайджанской прессе полно текстов, посвященных Франции.
Озаботившись правами человека во время волнений в Париже прошлым летом, государственный телеканал Азербайджана послал туда собственных журналистов.
Также в Азербайджане проводились встречи представителей бывших французских колоний и заморских территорий Франции, а Париж обвиняли в том, что он до сих пор проводит колониальную политику.
На одной из таких встреч президент Алиев заявил: «Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма».
Политолог из Оксфордского университета Лейла Алиева считает, что, хотя, конечно, отзыв посла — это достаточно серьезный знак, он не приведет к тяжелым последствиям, так как ни одной из сторон не выгоден серьезный конфликт.
«Слова, которые произносятся о Франции в Азербайджане, этот образ врага, все это для внутренней аудитории, и французы это знают, — считает эксперт в области Карабахского конфликта Ариф Юнус. — Так что я не думаю, что Франция пойдет на разрыв дипотношений».
Как считает эксперт, хотя позиция Франции действительно выглядит как проармянская, в отношениях с Арменией сегодня Париж руководствуется безопасностью Европы, опасаясь, что на Южном Кавказе может начаться еще одна война — помимо той, что уже идет в Украине.
«Я думаю, что отзыв посла временный, это сигнал, который необходим для того, чтобы оторвать Алиева от Путина, — считает Юнус. — Вопрос о введении санкций против Алиева витает с января, но, видимо, в Европе еще не потеряли надежды».