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Франция отозвала посла в Азербайджане. В чем причина ссоры?

BBC News Русская служба
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BBC
Флаги Франции и Азербайджана
Флаги Франции и Азербайджана Фото: BBC News

​Франция отозвала из Азербайджана своего посла, Азербайджан в ответ обвинил францию в «деструктивной деятельности».

Это пока последний эпизод продолжающегося противостояния, в котором есть и поставки Армении французского оружия, и ловля в Азербайджане французских шпионов, и угроза новой эскалации между Азербайджаном и Арменией.

Французский МИД заявил, что отозвал своего посла для консультаций из-за «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Такому решению предшествовала длинная череда событий, накаливших напряжение между странами.

Шпионы там, шпионы здесь

В конце марта глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция активно вооружает Армению, толкая ее к новой войне в Карабахе, и создает в Азербайджане шпионскую сеть.

Еще в конце прошлого года в Азербайджане по обвинению в шпионаже арестовали французского бизнесмена. Тогда же в МИД Азербайджана вызвали французского посла и выслали двух французских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Азербайджанская провластная пресса, не щадя культурных аналогий, злорадствовала на тему разоблаченного французского шпиона.

Оружие для Армении и страх новой войны

Макрон и Алиев
Макрон и Алиев Фото: Getty Images

Армения — член ОДКБ, то есть союзник России. Тем не менее, в прошлом году она начала покупать оружие у Франции — страны НАТО. Мы уже писали, что в феврале этого года в Ереван впервые в истории прибыл министр обороны Франции, а с ним и представители французских оборонных подрядчиков.

Армения должна получить бронемашины, радиолокационные установки, приборы ночного видения, снайперские винтовки и переносные зенитно-ракетные комплексы. А армянских офицеров собираются обучать во Франции.

Франция опасается, что Азербайджан развяжет войну на территории Армении, и даже призвала ЕС наложить санкции на Баку после того, как прошлой осенью Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе, в результате которой почти все армянское население региона вынуждено было бежать в Армению.

Сенат Франции призвал правительство вместе с европейскими партнерами принять все возможные дипломатические меры в отношении Азербайджана за «повторяющиеся агрессивные действия против Армении».

В резолюции говорится, что Азербайджан покушается на территориальную целостность Армении, пытаясь создать сухопутный коридор, ведущий в его эксклав Нахичевань.

Президент Макрон тоже заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении. Дело в том что если Карабах — это международно признанная территория Азербайджана, то Зангезур — территория Армении, через которую Азербайджан хочет открыть выход к своему эксклаву.

Но если три года назад Ильхам Алиев говорил, если Армения откажется, то «мы решим это силой», то сегодня он обещает в противном случае просто не открывать где-либо сухопутную границу с Арменией.

Друг моего врага...

Люди с флагами Армении и плакатами
Люди с флагами Армении и плакатами Фото: Getty Images

Еще до войны в Карабахе 2020 года Франция склонялась в сторону Армении. Дело в том, что во Франции живет самая большая диаспора армян в Европе, французов с армянскими корнями больше 600 тысяч.

Осенью 2020 года во время войны в Карабахе тысячи армян Франции и сочувствующие им люди выходили на митинги в защиту армянской стороны.

Армянская диаспора во Франции старая и давно интегрированная во французское общество, армян много в элитах, в искусстве и культуре.

"Контекст"
"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта
Оранжевая черта Фото: BBC

Хотя сейчас сенат Франции призывает уважать территориальную целостность Армении, тем не менее во время войны он призвал правительство признать независимость Карабаха (населенного в тот момент армянами), хотя его не признала за все 30 лет конфликта даже сама Армения.

Такое отношение не вызывает восторгов в Азербайджане. В ответ на отзыв посла азербайджанский МИД в своем заявлении вспомнил резолюции французского сената и обвинил Францию в «деструктивной деятельности» и царящей во Франции «азербайджанофобской атмосферы».

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что говорить с нами на языке угроз и давления безрезультатно. Мы еще раз заявляем, что Азербайджан примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИДа страны.

Наш ответ Эммануэлю

Экраны мониторов с президентами
Экраны мониторов с президентами Фото: EU Council

В азербайджанской прессе полно текстов, посвященных Франции.

Озаботившись правами человека во время волнений в Париже прошлым летом, государственный телеканал Азербайджана послал туда собственных журналистов.

Также в Азербайджане проводились встречи представителей бывших французских колоний и заморских территорий Франции, а Париж обвиняли в том, что он до сих пор проводит колониальную политику.

На одной из таких встреч президент Алиев заявил: «Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма».

Политолог из Оксфордского университета Лейла Алиева считает, что, хотя, конечно, отзыв посла — это достаточно серьезный знак, он не приведет к тяжелым последствиям, так как ни одной из сторон не выгоден серьезный конфликт.

«Слова, которые произносятся о Франции в Азербайджане, этот образ врага, все это для внутренней аудитории, и французы это знают, — считает эксперт в области Карабахского конфликта Ариф Юнус. — Так что я не думаю, что Франция пойдет на разрыв дипотношений».

Как считает эксперт, хотя позиция Франции действительно выглядит как проармянская, в отношениях с Арменией сегодня Париж руководствуется безопасностью Европы, опасаясь, что на Южном Кавказе может начаться еще одна война — помимо той, что уже идет в Украине.

«Я думаю, что отзыв посла временный, это сигнал, который необходим для того, чтобы оторвать Алиева от Путина, — считает Юнус. — Вопрос о введении санкций против Алиева витает с января, но, видимо, в Европе еще не потеряли надежды».

BBC
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