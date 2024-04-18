На КПП Мядининкай в Литве произошел серьезный пожар

Как сообщил Единый центр помощи, сообщение о пожаре в кирпичном здании поступило около 2:40, на место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского управления, информация передана Станции ​​скорой медицинской помощи Вильнюсского уезда.

Как ранее сообщили BNS в Департаменте противопожарной охраны и спасения, пожар был ликвидирован около 7 часов утра. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.

Из-за пожара пограничный пункт был закрыт. Утром в четверг пограничники заявили, что возобновили пропуск транспортных средств в Беларусь.

Фото: BNS/15min

"Только что возобновлен пропуск транспортных средств и людей через пункт пропуска Мядининкай в направлении выезда из Литвы в Беларусь", - в 9:35 сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

По данным службы, движение в направлении Литвы по-прежнему приостановлено, транспортные средства и люди из Беларуси в Литву на данный момент не перемещаются.

По данным Департамента полиции, пожар начался во время досмотра автомобиля Porsche Cayenne. Сначала загорелась эта машина, от нее загорелись ангар и административная часть здания.

Убытки устанавливаются.

Как уже сообщалось, 1 марта Литва закрыла погранпереходы Лаворишкес и Райгардас, а летом прошлого года - еще два пограничных перехода - Шумскас и Тверячюс. На данный момент на границе с Беларусью работают только пункты Мядининкай и Шальчининкай. В последнее время возле них формируются очереди из машин.

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