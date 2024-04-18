В Шампетерисе водитель разбил чужую машину и сбежал

Конкретно разбитый Renault по-прежнему стоит на улице Шампетера напротив леса. Несмотря на то, что движение на этой улице не интенсивное, некий невнимательный водитель ночью в конце прошлой недели умудрился его разбить.

"Здесь часто ездят со скоростью 50 км/ч, как бы разрешено здесь 30 км/ч. Это населенный пункт, но люди здесь все время ездят быстро. Я не знаю, может, пьяный человек был, потому что если бы был трезвый, то в чем проблема? Позвонить, и ничего бы не было: ну, заснул за рулем, всякое бывает", - говорит сын владельца машины Анатолий.

Виновный после аварии с места происшествия скрылся. По словам Анатолия, он узнал о произошедшем от полицейских, которые, патрулируя район, заметили припаркованную на краю дороги разбитую машину отца. Он допускает, что безответственный водитель совершил ДТП, передвигаясь на черном Mercedes. Об этом свидетельствуют обломки фары этой марки, найденные недалеко от пострадавшего Renault. Однако доказательств, которые могли бы подтвердить версию Анатолия, не хватает.

Анатолий просит помощи в поисках нарушителя. Каждого, кто обладает ценной информацией, призывают сообщить в полицию по номеру телефона 110 или лично пострадавшим - по номеру 20108390.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!