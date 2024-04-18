В Украине бывшая Арка дружбы народов утратила статус памятника

В Киеве Арка свободы украинского народа, носившая до 14 мая 2022 года название Арка дружбы народов, решением министерства культуры и информационной политики страны была изъята из реестра недвижимых памятников и объектов культурного наследия. Это означает утрату объектом охранного статуса, следует из заявления, обнародованного на сайте украинского министерства в среду, 17 апреля.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бывший объект культурного наследия - монумент в ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в г. Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", - указано в документе.

"Миф" о воссоединении братских народов

Как утверждает украинский Минкульт, арка, установленная в Киеве в 1982 году, "относится к символике российской имперской политики", "представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины".