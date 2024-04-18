МИД Германии вызвал посла РФ после ареста двух россиян по подозрению в шпионаже

Тот факт, что российские шпионы активны в Германии, ни для кого не является сюрпризом, но генеральный прокурор Германии Йенс Роммель утром в среду, 17 апреля, раскрыл, насколько конкретна представляемая ими угроза. Прокурор постановил арестовать двух подозреваемых российских шпионов, которые якобы следили за базами США и планировали нападения на маршрутах военного транспорта.

Один из двух террористов был передан следственному судье Федерального суда, который заключил его под стражу до суда. Ожидается, что сегодня будет вынесен приговор второму задержанному.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в четверг: "Наши органы безопасности предотвратили возможные атаки с использованием взрывчатки, которые могли бы нанести ущерб нашей военной помощи Украине. Мы продолжим оказывать значительную поддержку Украине и не дадим себя запугать".

Как сообщалось, на юге Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержаны двое граждан Германии и России с двойным гражданством, сообщила в четверг прокуратура. Одного из задержанных подозревают в том, что он обсуждал возможные диверсии против военных объектов с целью навредить оказанию немецкой помощи Украине.

"Мы знаем, что российское правительство уделяет особое внимание нашей стране", - заявил министр юстиции Марко Бушман.

По словам министра, аресты стали еще одним "значительным следственным успехом" в борьбе с диверсионной и шпионской деятельностью Кремля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!