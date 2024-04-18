Жителя Вецмилгрависа оштрафовали за наклейку "Аэрофлот" на автомобиле

В среду, 17 апреля, во время патрулирования во дворе жилого дома в Вецмилгрависе сотрудники полиции Рижского самоуправления заметили красный автомобиль Citroen, на крышке багажника которого была белая наклейка с логотипом авиакомпании "Аэрофлот", на которой была изображена советская символика - серп и молот, сообщили в полиции.