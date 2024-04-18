Жителя Вецмилгрависа оштрафовали за наклейку "Аэрофлот" на автомобиле

В среду, 17 апреля, во время патрулирования во дворе жилого дома в Вецмилгрависе сотрудники полиции Рижского самоуправления заметили красный автомобиль Citroen, на крышке багажника которого была белая наклейка с логотипом авиакомпании "Аэрофлот", на которой была изображена советская символика - серп и молот, сообщили в полиции.
Через некоторое время к автомобилю подошел его владелец, с которым представители полиции провели беседу. Правоохранители объяснили мужчине характер правонарушения.
В разговоре мужчина рассказал, что не знал, что эти символы запрещено использовать в общественном пространстве.
Par padomju laika simbolu izvietošanu uz automašīnas likumsargi Vecmīlgrāvī soda vīrieti.— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) April 18, 2024
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С учетом нарушения на месте было принято решение возбудить дело об административном правонарушении за использование советской символики в общественном месте, за что на владельца транспортного средства был наложен штраф в размере 50 евро.
Следуя указаниям представителей муниципальной полиции, мужчина удалил наклейку с автомобиля.
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