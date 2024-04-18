Чт, 18.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Жителя Вецмилгрависа оштрафовали за наклейку "Аэрофлот" на автомобиле

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В среду, 17 апреля, во время патрулирования во дворе жилого дома в Вецмилгрависе сотрудники полиции Рижского самоуправления заметили красный автомобиль Citroen, на крышке багажника которого была белая наклейка с логотипом авиакомпании "Аэрофлот", на которой была изображена советская символика - серп и молот, сообщили в полиции.

Через некоторое время к автомобилю подошел его владелец, с которым представители полиции провели беседу. Правоохранители объяснили мужчине характер правонарушения.

В разговоре мужчина рассказал, что не знал, что эти символы запрещено использовать в общественном пространстве.

С учетом нарушения на месте было принято решение возбудить дело об административном правонарушении за использование советской символики в общественном месте, за что на владельца транспортного средства был наложен штраф в размере 50 евро.

Следуя указаниям представителей муниципальной полиции, мужчина удалил наклейку с автомобиля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх